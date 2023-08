Fifa renova com dupla de patrocinadores e reforça histórico de parcerias duradouras

Os detalhes dos novos acordos



✔️ Parceira da Fifa desde 2007, a Visa viu o último vínculo expirar no final de 2022. De forma paralela, a empresa assinou um contrato de patrocínio exclusivo ao futebol feminino, dada a proximidade da Copa do Mundo 2023.



✔️ O último contrato de parceria da Qatar Airways com a Fifa também expirou após a Copa do Mundo 2022 e, desde então, não havia notícias sobre uma possível renovação.



✔️ Ainda assim, a marca foi exposta durante a Copa Feminina e voltou a aparecer no site da Fifa essa semana, indicando que as partes chegaram a um novo acordo.