Campeão da Série B, Vitória lidera ranking de taxa de ocupação no futebol brasileiro

Em dois jogos como mandante no último mês, o Vitória teve uma taxa de ocupação de 91,68% no Barradão. O número é maior do que o registrado por qualquer clube da Série A.



Já campeão, o clube baiano encara o Sport, neste sábado (18), no último no Barradão nesta temporada, e os ingressos já estão esgotados. A tendência é que o Leão também esteja entre as maiores taxas de ocupação neste mês de novembro.



