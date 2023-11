Bayern tem receita anual maior que Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo juntos

Cabe destacar que o faturamento citado acima é do grupo FC Bayern München AG, a empresa criada pelo clube para administrar o futebol. Guardada as devidas proporções, é uma espécie de modelo SAF na Alemanha.



A associação civil Bayern de Munique é dona de 75% das ações e vendeu participações minoritárias pra empresas alemãs, com as quais mantém parcerias de longo prazo. Adidas, Audi e Allianz têm 8,3% cada da empresa.



- Com o apoio dos nossos parceiros, conseguimos aumentos significativos nas receitas de marketing em patrocínios e merchandising no último exercício financeiro. O elevado excedente de transferências também contribuiu para o faturamento recorde alcançado - disse Michael Diederich, vice-presidente do FC Bayern München AG.