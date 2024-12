Mega da Virada: veja se prêmio poderia quitar dívida do estádio do Corinthians

O último dia do ano de 2024 se aproxima e com ele milhares de brasileiros sonham com o prêmio da Mega da Virada. Neste ano, a lotérica da Caixa Econômica irá sortear R$ 600 milhões. Saiba com o Lance! se a quantia seria capaz de quitar a dívida do Corinthians com o Neo Química Arena.

Em novembro deste ano, o Corinthias iniciou com o apoio da torcida o projeto "Doe Arena", que visa arrecadar fundos para quitar a dívida do clube com a Neo Química Arena. Atualmente, os valores para resolver o problema finaceiro do estádio é de R$ 710 milhões.

Assim, a quantia sorteada pela Caixa Econômica não seria o suficiente para quitar a dívida do clube paulista. Contudo, chegaria perto. Vale destacar, que até o momento, a vaquinha organizada pelo Corinthians está em R$ 34 milhões.

O projeto do Corinthians

Serão seis meses de campanha e o clube junto com a organizada Gaviões da Fiel projeta atingir os R$ 700 milhões. Assim que o objetivo for alcançado, a plataforma sairá do ar. Os recursos serão direcionados diretamente para uma conta no banco estatal, sem passar por terceiros.

Vale destacar, que a dívida é pelo financiamento do Corinthians com a Caixa para a construção do estádio, cujas obras iniciaram em 2014. A princípio, o valor era de R$ 400 milhões, mas chegou ao valor atual com a soma de juros na operação.

