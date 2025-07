Quem é mais rico? Compare as finanças de Chelsea e PSG

Chelsea e PSG disputam neste domingo (13) a final do Mundial de Clubes da Fifa, às 16h (de Brasília), no Metlife Stadium, nos Estados Unidos. Dentro de campo, será um duelo entre elencos estrelados. Fora dele, a briga também é pesada — e os números mostram quem tem mais força financeira atualmente.

💶 Receitas: PSG lidera com folga

Segundo o relatório Deloitte Football Money League 2025, o PSG aparece como o 3º clube com maior receita do mundo, com € 805,9 milhões arrecadados na temporada. Já o Chelsea figura em 10º, com € 545,5 milhões — uma diferença de mais de € 260 milhões.

🔹 PSG – € 805,9 mi (R$ 5,2 bilhões)

• Comercial: € 391 mi

• Direitos de TV: € 245 mi

• Bilheteria: € 170 mi

🔹 Chelsea – € 545,5 mi (R$ 3,5 bilhões)

• Comercial: € 262 mi

• Direitos de TV: € 190 mi

• Bilheteria: € 93 mi

💸 E os gastos? Folha alta dos dois lados

O PSG também gasta mais: € 669 milhões com salários, o que representa 83% da receita total — acima do ideal recomendado pelo mercado. O Chelsea, por sua vez, tem uma folha de € 393 milhões, equivalente a 72% das receitas.

🏦 Quem é mais rico?

Embora o Chelsea conte com o poder de investimento do consórcio liderado por Todd Boehly, os dados mostram que o PSG é o clube mais rico do duelo, com maior arrecadação, receitas diversificadas e um investimento comercial agressivo — turbinado pelos laços com o Catar.

Dentro ou fora de campo, a final do Mundial será de peso pesado. E no quesito finanças, o PSG já larga na frente.

