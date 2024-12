Corinthians inicia 2025 com força ofensiva renovada

O Corinthians entra em 2025 com ambições renovadas e um trio ofensivo que promete fazer a diferença: Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. A chegada de Memphis, em setembro de 2024, foi um marco. Contratado como principal reforço para mudar os rumos do clube, o atacante holandês rapidamente mostrou seu valor.

Além de brilhar individualmente, Memphis potencializou o desempenho de seus companheiros. Antes de sua chegada, Yuri Alberto havia marcado apenas quatro gols em 19 jogos, e Rodrigo Garro tinha uma desempenho discreto, com quatro gols e três assistências em 24 jogos.

A presença de Memphis transformou a dinâmica ofensiva do Corinthians. Depois que o holandês entrou na equipe, o trio de ataque desandou a fazer gols e foi responsável por 73% dos tentos do Timão de setembro a dezembro.

Ao todo, o trio Memphis-Garro-Yuri foi determinante na impressionante recuperação do Corinthians no segundo semestre de 2024, acumulando 27 participações diretas em gols: Yuri Alberto marcou 14 vezes e deu três assistências, Memphis contribuiu com sete gols e quatro assistências, enquanto Garro somou seis gols e oito assistências. Esses números destacam o impacto coletivo e a sintonia entre os jogadores. E foi determinante para levar o Alvinegro à semifinal da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além de evitar o rebaixamento do time no Brasileirão.

Com uma campanha de 11 vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas no returno, o Timão afastou o fantasma do rebaixamento e garantiu a vaga na Libertadores de 2025. Essa contribuição foi essencial para um aproveitamento de 64% nos últimos jogos.

Para ajudar o trio ofensivo a brilhar, o Corinthians trabalha para reforçar a equipe. Além de renovar com o peruano André Carrillo, o Timão espera resolver a situação de Talles Magno e Maycon, emprestados pelo New York City-EUA, e Shakhtar Donetsk-UCR, respectivamente.

Os objetivos para 2025 são claros: conquistar títulos e marcar uma nova era no clube. Com o Campeonato Paulista como primeiro desafio, o Corinthians busca iniciar a temporada com força total, preparando o terreno para a Copa do Brasil, a fase de grupos da Libertadores e o Brasileirão. O trio ofensivo será o pilar dessa jornada.