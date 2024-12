Mega da Virada: saiba se prêmio poderia pagar os salários mais caros do futebol

O último dia do ano de 2024 se aproxima e com ele milhares de brasileiros sonham com o prêmio da Mega da Virada. Neste ano, a lotérica da Caixa Econômica irá sortear R$ 600 milhões. Saiba com o Lance! quais salários do futebol poderiam ser pagos com determinada quantia.

No futebol nacional a premiação seria capaz de arcar com os custos dos contratos mais caros dos clubes brasileiros. Atualmente, o holandês Memphis Depay, com salário de R$ 2,9 milhões, é o jogador mais bem pago do Brasil.

O atacante tem contrato com o clube paulista até 2026. Desta forma, ainda faltam R$ 55,1 milhões a serem pagos ao atleta, quantia que poderia ser facilmente quitada com o prêmio da Mega da Virada.

Mega da Virada conseguiria arcar com os custos do contrato de Memphis Depay no Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Cenário muda no futebol internacional

Na esfera internacional, a quantia sorteada pela Caixa Econômica perde um pouco de força aquisitiva. O principal motivo é a diferença na valorização do Euro, Libra e Dólar em comparação ao Real. Neste cenário, o prêmio não seria capaz de arcar com os custos dos jogadores mais caros do mundo.

No atual momento, o português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, lidera o ranking com o salário mensal de 275 milhões de dólares, cerca de R$ 1,3 bilhão. Assim, o vencedor da Mega da Virada não conseguiria arcar com um mês do custo do atleta português.

O mesmo serve para os outros dois atletas que completam o pódio dos mais bem pagos do mundo. Tratam-se de Neymar, do Inter Miami, e Neymar do Al-Hilal, que ganham respectivamente, R$ 766 milhões e R$ 624,1 milhões.

Apesar disso, o prêmio ainda conseguiria arcar com o custo de outros grandes nomes do futebol internacional durante o período de um mês. São os casos de Karim Benzema (R$ R$ 590,1 milhões), do Al-Ittihad, Kylian Mbappé (R$ 510,6 milhões), do Real Madrid, Erling Haaland (R$ 340,4 milhões), do Manchester City, e Vini Jr (R$ 312 milhões), também do Real Madrid, que completam a lista dos sete jogadores mais bem pagos do mundo.