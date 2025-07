Quanto custam os ingressos da final do Mundial de Clubes? Veja valores

A decisão do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG, neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, promete casa cheia — e ingressos salgados. Os preços dispararam com a alta demanda dos torcedores europeus e americanos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com o site oficial da Fifa, ainda há ingressos disponíveis, mas apenas por meio da revenda oficial — sistema em que torcedores que compraram anteriormente podem repassar seus bilhetes. Neste modelo, a entidade não regula os valores cobrados, e cada dono estipula o preço de venda.

💸 Preços atualizados (sábado, 12/07):

🎫 Ingressos mais baratos: a partir de US$ 192 (R$ 1,1 mil)

💺 Ingressos mais caros: chegam a até US$ 6.000 (R$ 32.580)

Na quinta-feira, três dias antes da final, ainda era possível comprar bilhetes vendidos diretamente pela Fifa. Os mais baratos custavam US$ 187 (R$ 1.015) e seguiam o sistema de preço dinâmico adotado pela entidade, que faz com que os valores variem conforme a procura.

continua após a publicidade

📌 Curiosidade: o MetLife Stadium, casa da final, tem capacidade para cerca de 82 mil pessoas e será também palco da final da Copa do Mundo de 2026.

A expectativa é de arquibancadas lotadas para um dos confrontos mais bilionários do futebol mundial — dentro e fora de campo.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.