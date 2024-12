Memphis realiza treino inusitado durante férias do Corinthians; veja vídeo

Em meio às férias do elenco do Corinthians após o término da temporada, Memphis Depay mantém a forma física em Gana, país onde possui projetos sociais para jovens e está passando férias. Em vídeo publicado nas redes sociais, o atacante aparece dentro de uma piscina, cabeceando uma bola em direção ao gol.

continua após a publicidade

+ Corinthians irá pagar metade do salário de Fagner no Cruzeiro

Anunciado no início de setembro, Memphis foi um dos principais responsáveis por liderar a arrancada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que culminou nas classificações para a Copa do Brasil e Libertadores em 2025.

Ao todo, o atacante holandês disputou 14 partidas pelo Corinthians no ano, sendo 11 delas como titular, e acumulou sete gols e quatro assistências. O contrato de Memphis com o clube paulista, que conta com o auxílio da Esportes da Sorte para pagar grande parte dos vencimentos, é válido até julho de 2026.

continua após a publicidade

Memphis busca organizar amistoso do Corinthians em Gana

Durante visita às instalações do Asante Kotoko, clube localizado na cidade de Kumasi, em Gana, Memphis Depay revelou que tenta organizar um amistoso entre a equipe africana e o Corinthians.

— Estou tentando viabilizar algo para o time, de jogar um amistoso contra meu clube no Brasil. Falei com o treinador, está nos planos. Vamos tentar fazer acontecer para que vocês mostrem o talento neste jogo amistoso — disse Memphis em reunião com os jogadores do Asante Kotoko.

continua após a publicidade

Memphis Depay durante partida do Coronthians no Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Reapresentação do Corinthians

A reapresentação do elenco do Timão está marcada para o dia 7 de janeiro, no CT Joaquim Grava. A primeira partida da equipe na próxima temporada será no dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.