Corinthians irá pagar metade do salário de Fagner no Cruzeiro

O Corinthians vai arcar com cerca de 50% dos salários do lateral-direito Fagner, que será emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2025. A outra metade ficará a cargo do clube mineiro. As partes aguardam detalhes burocráticos para oficializar o anúncio.

No Corinthians desde 2014 e titular absoluto no início do ano, Fagner perdeu a vaga para Matheuzinho após a chegada do técnico Ramón Díaz. Na temporada, o lateral participou de pouco mais da metade dos jogos da equipe (41), sendo 36 deles como titular.

Ainda em julho, em meio à reformulação do elenco visando evitar a queda para a segunda divisão, a diretoria alvinegra estendeu o contrato de Fagner, atualmente com 35 anos, até o fim de 2026. Os elevados vencimentos do lateral, aliados à baixa minutagem em campo, foram fundamentais para o Corinthians aceitar a saída do jogador.

Fagner chegaria para disputar posição com Willian na equipe comandada por Fernando Diniz, uma vez que Wesley Gasolina, reserva imediato na posição, não teve seu contrato estendido pela direção mineira.

Versões distintas

Como candidato de oposição, Augusto Melo e seus principais aliados prometeram que o clube não iria mais emprestar atletas arcando com parte dos vencimentos, algo comum sob a gestão da chapa Renovação e Transparência.

- Antigamente, o clube emprestava e pagava salário. Acabou isso. Não vai mais emprestar e pagar salário e não vai mais ser de graça. Quer o jogador? Paga - afirmou o ex-diretor Rubens Gomes, conhecido como Rubão, no início do ano.

Reencontro entre Cássio e Fagner

Após mais de 12 anos e nove títulos pelo Corinthians, Cássio rescindiu contrato e foi anunciado sem custos como reforço do Cruzeiro até dezembro de 2027.

- Essa situação foi muito bem resolvida com o presidente (Augusto Melo), com toda a diretoria, foi tudo muito bem. No tempo em que estive no Corinthians, vocês nunca me ouviram falar de questões financeiras. Foi tudo muito bem resolvido. Essa parte quem cuida são meus empresários e meus advogados - afirmou Cássio.

No acordo entre as partes, no entanto, o clube paulista assumiu uma dívida de cerca de R$ 3 milhões, referentes a atrasos no pagamento do FGTS, salários, direitos de imagem e décimo terceiro. Além disso, o Corinthians deve cerca de R$ 7,5 milhões ao empresário Carlos Leite em negociações envolvendo o atleta.