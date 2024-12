Ausência de Bidon promove disputa no Corinthians; veja as opções de Ramón Díaz

O Corinthians se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo, no dia 7 de janeiro. Ramón Díaz não terá Breno Bidon à disposição para o início da temporada. Com isso, um trio de volantes disputará uma vaga na equipe titular do Timão.

O jogador foi convocado para a disputa do Sul-Americano sub-20, na Venezuela. A competição acontecerá entre 23 de janeiro a 16 de fevereiro. O Timão deve ter o desfalque do jogador nas primeiras dez rodadas do Campeonato Paulista. Dentre elas estão os três clássicos do Corinthians.

No dia 26 de janeiro, o Corinthians enfrentará o São Paulo no Morumbis. O confronto contra o Palmeiras acontecerá no dia 5 de fevereiro, no Allianz Parque. O último clássico da primeira fase será no dia 12 de fevereiro, contra o Santos, na Neo Química Arena, o único jogo em que o Timão será o mandante.

Breno Bidon terminou a temporada como titular de Ramón Díaz. O treinador argentino passou a atuar com quatro atletas no meio de campo, formando um losango. O esquema tático permitiu que Garro, Memphis e Yuri Alberto tivessem mais liberdade ofensiva.

Raniele, André Carrillo, Breno Bidon e Garro terminaram o Campeonato Brasileiro como titulares. A equipe apresentou um bom futebol nos últimos jogos do ano, e o Corinthians embalou uma sequência de nove vitórias consecutivas, que garantiu a vaga na Pré-Libertadores da próxima temporada.

Breno Bidon desfalcará o Corinthians no começo da temporada (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

As opções de Ramón Díaz

Três jogadores largam na frente na disputa pela vaga de Bidon: José Martínez, Alex Santana e Charles foram os volantes mais utilizados pelo técnico argentino no final da temporada, e a tendência é que um deles assuma a posição.

Contratados na janela do meio do ano, cada um teve sua oportunidade no time titular. O venezuelano José Martínez, com características mais defensivas, foi titular nas semifinais da Sul-Americana contra o Racing, quando a equipe acabou sendo eliminada.

Na partida de volta, na Argentina, em que o Corinthians perdeu por 2 a 1, o jogador cometeu o pênalti que resultou no primeiro gol da equipe adversária. Mesmo assim, Martínez entrou em campo nas últimas três vitórias do Timão na temporada, contra Criciúma, Bahia e Grêmio.

Charles teve menos oportunidades com Ramón Díaz, mas encerrou o ano deixando boa impressão. O volante marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 contra o Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Após um cruzamento de Romero, o jogador apareceu na área para balançar as redes.

Alex Santana corre por fora, mas também pode herdar a vaga. Contratado junto ao técnico, o volante foi titular logo ao chegar e recebeu muitos elogios da Fiel. Ele perdeu espaço devido a uma lesão muscular em agosto e só voltou a ser relacionado em outubro.

Jogos do Corinthians durante o Sul-Americano sub-20