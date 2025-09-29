Está no ar uma plataforma para denúncias anônimas sobre manipulação no esporte. O Apita Cidadão, criado numa parceria interministerial do Governo Federal, foi lançado nesta segunda-feira. É uma das medidas tomadas pelo grupo de trabalho contra a manipulação no esporte.

No sistema, o denunciante preenche formulário com quatro etapas, e as informações são direcionadas à Polícia Federal. Quem perceber situações esportivas suspeitas pode acionar a plataforma.

Esta semana, o Ministério do Esporte também vai ministrar um encontro técnico de delegados de todo o país sobre o tema. O objetivo do Governo Federal é treinar e qualificar os profissionais.

Londrina denunciam tentativa de manipulação em jogo da Série C

Três atletas do Londrina denunciaram uma tentativa de manipulação no jogo contra o Maringá, pela terceira rodada da Série C, em 26 de abril. O trio recebeu uma oferta de R$ 15 mil para levar cartão amarelo, mas recusou e deu início a "operação Derby", do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Gaeco, nesta sexta-feira (12), em Salvador (BA) e Itapema (SC).

Apresentado no Botafogo, Gabriel Bahia comenta suspeita de manipulação de apostas

Mais recente reforço apresentado pelo Botafogo, o zagueiro Gabriel Bahia foi apresentado no último dia 8. Alvo de investigação sobre manipulação de cartões amarelos na Série B, ele disse que "foi pego de surpresa".

- Sobre minha chegada aqui no Botafogo, me receberam muito bem, já estou muito adaptado também à cidade, aos treinos, ao elenco. E sobre esse caso (de suposta manipulação de apostas), eu e minha família fomos pegos de surpresa, não faz parte da minha índole. E hoje eu estou aberto também para qualquer coisa que precisar, estou à disposição - limitou-se a falar.

STJD autoriza retorno de três jogadores punidos por manipulação

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) deferiu, na manhã desta sexta-feira (5), o pedido de reabilitação dos atletas Ygor Catatau, Gabriel Neri e Romarinho. Os jogadores haviam sido eliminados do futebol por envolvimento no esquema de manipulação de resultados revelado pela Operação Penalidade Máxima, mas comprovaram o cumprimento dos requisitos previstos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado em caso de manipulação de apostas

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi punido em caso de manipulação de apostas. O jogador levou uma suspensão de 12 jogos do Brasileirão e uma multa de 60 mil reais. O julgamento aconteceu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Centro do Rio de Janeiro (RJ). A procuradoria do caso pode recorrer, se necessário.