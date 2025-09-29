EA Games é vendida por US$ 55 bilhões em negociação histórica

A Electronic Arts, proprietária de grandes franquias como EA FC, The Sims e Battlefield, divulgou nesta segunda-feira (29) que foi adquirida por um consórcio de investidores formado pelo Public Investment Fund (PIF), Silver Lake e Affinity Partners. A transação, avaliada em US$ 55 bilhões, representa a maior aquisição totalmente à vista da história.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O consórcio vai comprar 100% das ações da EA. O PIF, que já tinha 9,9% da empresa, manterá sua participação como parte do novo acordo.

Cabe ressaltar que acionistas receberão US$ 210 em dinheiro, valor 25% acima do preço da ação antes do anúncio da negociação.

Segundo os investidores, a parceria permitirá à EA acelerar a inovação e o crescimento, expandir experiências físicas e digitais, aumentar o engajamento dos fãs e explorar novas oportunidades globais.

— A Electronic Arts é uma empresa extraordinária, com uma equipe de gestão de classe mundial e uma visão ousada para o futuro. Admiro sua capacidade de criar experiências icônicas e duradouras e, como alguém que cresceu jogando seus jogos, e agora os aprecia com seus filhos, não poderia estar mais animado com o que está por vir — disse Jared Kushner, CEO da Affinity Partners.

continua após a publicidade

Electronic Arts é adquirida por US$ 55 bilhões por consórcio de investidores (Foto: Reprodução)

Detalhes da negociação

O Conselho de Administração da EA aprovou uma transação de aquisição que deve ser concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e o aval dos acionistas. Com a finalização do acordo, as ações ordinárias da empresa deixarão de ser negociadas em qualquer bolsa pública.

O negócio será financiado por um consórcio formado pela PIF, Silver Lake e Affinity Partners, que utilizará recursos próprios e a rolagem da participação atual da PIF na EA. O investimento total em capital deve alcançar cerca de US$ 36 bilhões, complementado por US$ 20 bilhões em financiamento de dívida, totalmente comprometidos pelo JPMorgan Chase Bank, sendo que US$ 18 bilhões serão desembolsados no fechamento da operação.

continua após a publicidade

Apesar da mudança na estrutura societária, a EA seguirá sediada em Redwood City, na Califórnia, e manterá Andrew Wilson à frente da empresa como CEO. A transação marca um movimento estratégico significativo para a companhia, reforçando a atuação de investidores privados no setor de jogos eletrônicos.

— Nossas equipes criativas e apaixonadas na EA proporcionaram experiências extraordinárias para centenas de milhões de fãs, construíram algumas das PIs mais icônicas do mundo e criaram um valor significativo para nossos negócios. Este momento é um poderoso reconhecimento do seu trabalho extraordinário — disse Andrew Wilson, Presidente e CEO da Electronic Arts.

— Olhando para o futuro, continuaremos a expandir os limites do entretenimento, esportes e tecnologia, desbloqueando novas oportunidades. Junto com nossos parceiros, criaremos experiências transformadoras para inspirar as gerações futuras. Estou mais energizado do que nunca com o futuro que estamos construindo — concluiu.