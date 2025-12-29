Observatório do Futebol elege time ideal de 2025 e PSG domina

Donnaruma, Hakimi, Pacho, Nuno Mendes; Yamal, Pedri e Vitinha; Dembelé, Harry Kane, Haaland e Mbappé. Foi esse time montado num raro 3-4-4 que o Observatório do Futebol (IFFHS) escalou como o ideal do ano de 2025. A instituição costuma publicar avaliações periódicas sobre jogadores. No caso, a seleção simbólica do ano que está acabando esta semana. E, para além dos nomes, o domínio do Paris Saint-Germain (PSG) é nítido.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O campeão da Champions League tem um dos quatro atacantes (25%), um dos três meio-campistas (33%), os três defensores de linha mais o goleiro: 100% do setor. No caso de Donnaruma, o italiano deixou o PSG ao final da última temporada e teve o Manchester City como destino. O clube inglês também colocou o centroavante Haaland na equipe ideal do Observatório. Veja abaixo os valores de mercado dos jogadores de acordo com outro site, o Transfermarkt.

IFFHS no Transfermarkt

Gianluigi Donnaruma (PSG-FRA / Manchester City-ING) - € 45 milhões

Achraf Hakimi (PSG-FRA) - € 80 milhões

Willian Pacho (PSG-FRA) - € 70 milhões

Nuno Mendes (PSG-FRA) - € 75 milhões

Lamine Yamal (Barcelona-ESP) - € 200 milhões

Pedri (Barcelona-ESP) - € 140 milhões

Vitinha (PSG-FRA) - € 110 milhões

Ousmane Dembelé (PSG-FRA) - € 100 milhões

Harry Kane (Bayern de Munique-ALE) - € 65 milhões

Erling Haaland (Manchester City-ING) - € 200 milhões

Kyllian Mbappé (Real Madrid-ESP) - € 200 milhões

A seleção varia pouco em relação à premiada pela Fifa há quase duas semanas, que contempla a temporada já encerrada. As diferenças são as escolhas do IFFHS por Halland, Mbappé, Kane. A Fifa optara por Van Dijk, Bellingham e Palmer.

continua após a publicidade

Pedido de ingressos para a Copa de 2026 supera a soma de público de todos os Mundiais

O número de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 já é 3,4 vezes maior que a soma de todo o público presente nos estádios nas 22 edições de Mundiais realizadas até aqui. Segundo a Fifa, um total de 150 milhões de pedidos de ingressos foram realizados até esta segunda-feira (29).