Camisas do Sport em apoio ao Setembro Amarelo entram em leilão

O Sport, em parceria com a Play For a Cause, lançou o leilão “Sport pelo Setembro Amarelo”. Serão leiloadas 23 camisas usadas e autografadas pelos jogadores na partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (27).

O leilão já está aberto na plataforma da Play For a Cause e segue até 3 de outubro. Cada camisa tem lance inicial de R$ 600, e parte dos recursos arrecadados será destinada à Ampare, instituição pernambucana que há mais de 20 anos apoia pacientes com transtorno de pânico, depressão, TOC, transtorno bipolar, TDAH e outros transtornos de ansiedade e humor.

— Para o Sport, unir o futebol à causa do Setembro Amarelo é uma forma de usar a força e a visibilidade do Clube para amplificar uma mensagem essencial. Todo o nosso esforço em trazer um impacto positivo para a sociedade é importante para gerar ainda mais informação sobre esse tema tão delicado — reforça Victor Fernandes, coordenador de marketing do Sport.

Camisa faz parte de uma ação especial de conscientização pela valorização da vida (Foto: Paulo Paiva/ Sport Club do Recife)

Em campo, o Leão da Ilha vestiu o uniforme 2, predominantemente amarelo, em uma ação especial de conscientização pela valorização da vida. As camisas receberam personalização exclusiva para a ocasião: o patch do Setembro Amarelo e a inscrição “Ligue 188”, número da Central de Valorização da Vida, reforçando a importância do cuidado, do diálogo e da prevenção em torno da saúde mental.

— Mais do que um jogo, essa ação mostra que o futebol pode ser um espaço de acolhimento, cuidado e transformação social. Ficamos felizes em contribuir com essa ação — destaca André Geroges, fundador e CEO da Play For a Cause.