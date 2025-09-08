menu hamburguer
Gabriel Bahia, zagueiro do Botafogo, durante apresentação
Gabriel Bahia, zagueiro do Botafogo, durante apresentação (Foto: Mauricio Luz / Lance!)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
O Botafogo apresentou na tarde desta segunda-feira (8) o zagueiro Gabriel Bahia, contratado por empréstimo com obrigação de compra junto ao Volta Redonda. Em entrevista coletiva no estádio Nilton Santos, o jogador de 26 anos afirmou estar muito comprometido com a oportunidade que recebeu do Glorioso e da celebou a importância de vestir a camisa do clube.

— É um passo muito importante. Desde quando eu comecei na Bahia, jogando nos campos de terra, e claramente essa camisa hoje é muito importante pra mim, que vem crescendo no cenário brasileiro e mundial — disse o novo reforço do clube.

O zagueiro também contou um pouco dos seus primeiros dias com o elenco e como está sendo o período de adaptação. Em relação a ser alvo de investigação sobre manipulação de cartões amarelos na Série B, Gabriel disse que "foi pego de surpresa".

— Sobre minha chegada aqui no Botafogo, me receberam muito bem, já estou muito adaptado também à cidade, aos treinos, ao elenco. E sobre esse caso (de suposta manipulação de apostas), eu e minha família fomos pegos de surpresa, não faz parte da minha índole. E hoje eu estou aberto também para qualquer coisa que precisar, estou à disposição — limitou-se a falar.

Outras respostas de Gabriel Bahia, reforço do Botafogo

Trabalho no Volta Redonda e escolha pelo Botafogo

— O Rogério Correa foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje. O que me atraiu no Botafogo foi a evolução desse time. Atual campeão da América e do Brasileiro, isso foi fundamental também. É uma camisa tão importante no cenário, como é hoje.

Como aproveitar o período no clube

— É o trabalho no dia a dia. Treinar firme, treinar respeitando sempre o companheiro e dar minha vida quando chegar a oportunidade. Estar preparado para dar alegria com essa camisa.

Jogo contra o Botafogo no Carioca

— Sobre a partida, marcar gol contra uma equipe muito respeitada no cenário é sempre importante para a carreira do jogador que está em baixa. Fiquei muito feliz, foi parte do que me alavancou para estar aqui hoje.

Zagueiro artilheiro?

— Sempre treino muito esse aspecto. Primeiro o defensor tem que defender. Mas, quando a gente precisa, sou sempre muito dedicado no que é passado no dia a dia dos treinamentos para fazer o que precisa.

Contratação de Gabriel Bahia

O contrato do zagueiro de 26 anos, que estava no Volta Redonda disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, é válido por oito meses, até o fim do próximo Campeonato Carioca.

Gabriel Bahia virou alternativa para o fim da janela de transferências após tratativas fracassadas por Dantas, do Novorizontino, e Alix Vinícius, do Atlético-GO. A chegada de um zagueiro destro era tratada como prioridade após a lesão de Kaio Pantaleão e o longo tempo de recuperação de Bastos.

