Lance! Biz

Veja o abismo de valores de mercado entre Kairat Almaty e Real Madrid

Real Madrid tem valor de mercado mais de 140 vezes maior

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 29/09/2025
14:06
Atualizado há 2 minutos
Vini Jr comemora gol do Real Madrid ao lado de Kylian Mbappé (Foto: Jose JORDAN / AFP)
Vini Jr comemora gol do Real Madrid ao lado de Kylian Mbappé (Foto: Jose JORDAN / AFP)
O Kairat Almaty vai receber o Real Madrid no Cazaquistão, na próxima terça-feira (30), às 13h45, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Essa será a primeira vez do clube cazaque disputando a competição. O Lance! conferiu o valor de mercado de cada elenco e quanto valem os jogadores mais valorizados de cada time.

A diferença entre os times no valor de mercado é exorbitante. Enquanto a equipe do Cazaquistão vale 12 milhões de euros (R$ 74 milhões), o time merengue vale 1.4 bilhão de euros (R$ 8.7 bilhões). Em reais, o elenco do Real Madrid vale aproximadamente 114 mais do que o plantel do time cazaque.

Confira os 10 jogadores mais valorizados de cada equipe:

Kairat:

  1. Dastan Satpaev – Centroavante – 1,80 milhões de euros (R$ 11,3 milhões)
  2. Valeriy Gromyko – Meia Ofensivo – 1,20 milhões de euros (R$ 7,6 milhões)
  3. Egor Sorokin – Zagueiro – 900 mil euros (R$ 5,7 milhões)
  4. Giorgi Zaria – Meia Ofensivo – 900 mil euros (R$ 5,7 milhões)
  5. Ofri Arad – Volante – 800 mil euros (R$ 5 milhões)
  6. Jug Stanojev – Meia Direita – 800 mil euros (R$ 5 milhões)
  7. Ricardinho – Centroavante – 800 mil euros (R$ 5 milhões)
  8. Dan Glazer – Volante – 700 mil euros (R$ 4,4 milhões)
  9. Adilet Sadybekov – Volante – 600 mil euros (R$ 3,8 milhões)
  10. Jorginho – Centroavante – 500 mil euros (R$ 3,2 milhões)

Real Madrid:

  1. Jude Bellingham – Meia Ofensivo – 180 milhões de euros (R$ 1,134 bilhão)
  2. Kylian Mbappé – Centroavante – 180 milhões de euros (R$ 1,134 bilhão)
  3. Vinicius Junior – Ponta Esquerda – 170 milhões de euros (R$ 1,071 bilhão)
  4. Federico Valverde – Meia Central – 130 milhões de euros (R$ 819 milhões)
  5. Rodrygo – Ponta Direita – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
  6. Aurélien Tchouaméni – Volante – 75 milhões de euros (R$ 473 milhões)
  7. Trent Alexander-Arnold – Lateral Direito – 75 milhões de euros (R$ 473 milhões)
  8. Dean Huijsen – Zagueiro – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
  9. Eduardo Camavinga – Meia Central – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
  10. Raúl Asencio – Zagueiro – 40 milhões de euros (R$ 252 milhões)
  11. Brahim Díaz – Ponta Direita – 40 milhões de euros (R$ 252 milhões)
Mbappé atuando pelo Real Madrid. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Mbappé atuando pelo Real Madrid. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Diferença de valores de mercado entre os brasileiros de cada clube:

Kairat:

  • Ricardinho – 800 mil euros (R$ 5 milhões)
  • João Paulo – 300 mil euros (R$ 1,9 milhão)
  • Edmilson – 200 mil euros (R$ 1,3 milhão)
  • Élder Santana – 150 mil euros (R$ 945 mil)

Real Madrid:

  • Vinicius Junior – 170 milhões de euros (R$ 1,071 bilhão)
  • Rodrygo – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
  • Éder Militão – 30 milhões de euros (R$ 189 milhões)
  • Endrick – 35 milhões de euros (R$ 221 milhões)

