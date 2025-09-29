O Kairat Almaty vai receber o Real Madrid no Cazaquistão, na próxima terça-feira (30), às 13h45, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Essa será a primeira vez do clube cazaque disputando a competição. O Lance! conferiu o valor de mercado de cada elenco e quanto valem os jogadores mais valorizados de cada time.

A diferença entre os times no valor de mercado é exorbitante. Enquanto a equipe do Cazaquistão vale 12 milhões de euros (R$ 74 milhões), o time merengue vale 1.4 bilhão de euros (R$ 8.7 bilhões). Em reais, o elenco do Real Madrid vale aproximadamente 114 mais do que o plantel do time cazaque.

Confira os 10 jogadores mais valorizados de cada equipe:

Kairat:

Dastan Satpaev – Centroavante – 1,80 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) Valeriy Gromyko – Meia Ofensivo – 1,20 milhões de euros (R$ 7,6 milhões) Egor Sorokin – Zagueiro – 900 mil euros (R$ 5,7 milhões) Giorgi Zaria – Meia Ofensivo – 900 mil euros (R$ 5,7 milhões) Ofri Arad – Volante – 800 mil euros (R$ 5 milhões) Jug Stanojev – Meia Direita – 800 mil euros (R$ 5 milhões) Ricardinho – Centroavante – 800 mil euros (R$ 5 milhões) Dan Glazer – Volante – 700 mil euros (R$ 4,4 milhões) Adilet Sadybekov – Volante – 600 mil euros (R$ 3,8 milhões) Jorginho – Centroavante – 500 mil euros (R$ 3,2 milhões)

Real Madrid:

Jude Bellingham – Meia Ofensivo – 180 milhões de euros (R$ 1,134 bilhão) Kylian Mbappé – Centroavante – 180 milhões de euros (R$ 1,134 bilhão) Vinicius Junior – Ponta Esquerda – 170 milhões de euros (R$ 1,071 bilhão) Federico Valverde – Meia Central – 130 milhões de euros (R$ 819 milhões) Rodrygo – Ponta Direita – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões) Aurélien Tchouaméni – Volante – 75 milhões de euros (R$ 473 milhões) Trent Alexander-Arnold – Lateral Direito – 75 milhões de euros (R$ 473 milhões) Dean Huijsen – Zagueiro – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões) Eduardo Camavinga – Meia Central – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões) Raúl Asencio – Zagueiro – 40 milhões de euros (R$ 252 milhões) Brahim Díaz – Ponta Direita – 40 milhões de euros (R$ 252 milhões)

Mbappé atuando pelo Real Madrid. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Diferença de valores de mercado entre os brasileiros de cada clube:

Kairat:

Ricardinho – 800 mil euros (R$ 5 milhões)

João Paulo – 300 mil euros (R$ 1,9 milhão)

Edmilson – 200 mil euros (R$ 1,3 milhão)

Élder Santana – 150 mil euros (R$ 945 mil)

Real Madrid: