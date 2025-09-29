Veja o abismo de valores de mercado entre Kairat Almaty e Real Madrid
Real Madrid tem valor de mercado mais de 140 vezes maior
- Matéria
- Mais Notícias
O Kairat Almaty vai receber o Real Madrid no Cazaquistão, na próxima terça-feira (30), às 13h45, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Essa será a primeira vez do clube cazaque disputando a competição. O Lance! conferiu o valor de mercado de cada elenco e quanto valem os jogadores mais valorizados de cada time.
Astro do Real Madrid aponta culpado por goleada em clássico: ‘ Não deveria acontecer’
Futebol Internacional
Jogador do Real Madrid pede desculpas após falha em clássico
Futebol Internacional
Ídolo, brasileiro e mais: veja lista de desfalques do Real Madrid
Futebol Internacional
A diferença entre os times no valor de mercado é exorbitante. Enquanto a equipe do Cazaquistão vale 12 milhões de euros (R$ 74 milhões), o time merengue vale 1.4 bilhão de euros (R$ 8.7 bilhões). Em reais, o elenco do Real Madrid vale aproximadamente 114 mais do que o plantel do time cazaque.
Confira os 10 jogadores mais valorizados de cada equipe:
Kairat:
- Dastan Satpaev – Centroavante – 1,80 milhões de euros (R$ 11,3 milhões)
- Valeriy Gromyko – Meia Ofensivo – 1,20 milhões de euros (R$ 7,6 milhões)
- Egor Sorokin – Zagueiro – 900 mil euros (R$ 5,7 milhões)
- Giorgi Zaria – Meia Ofensivo – 900 mil euros (R$ 5,7 milhões)
- Ofri Arad – Volante – 800 mil euros (R$ 5 milhões)
- Jug Stanojev – Meia Direita – 800 mil euros (R$ 5 milhões)
- Ricardinho – Centroavante – 800 mil euros (R$ 5 milhões)
- Dan Glazer – Volante – 700 mil euros (R$ 4,4 milhões)
- Adilet Sadybekov – Volante – 600 mil euros (R$ 3,8 milhões)
- Jorginho – Centroavante – 500 mil euros (R$ 3,2 milhões)
Real Madrid:
- Jude Bellingham – Meia Ofensivo – 180 milhões de euros (R$ 1,134 bilhão)
- Kylian Mbappé – Centroavante – 180 milhões de euros (R$ 1,134 bilhão)
- Vinicius Junior – Ponta Esquerda – 170 milhões de euros (R$ 1,071 bilhão)
- Federico Valverde – Meia Central – 130 milhões de euros (R$ 819 milhões)
- Rodrygo – Ponta Direita – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
- Aurélien Tchouaméni – Volante – 75 milhões de euros (R$ 473 milhões)
- Trent Alexander-Arnold – Lateral Direito – 75 milhões de euros (R$ 473 milhões)
- Dean Huijsen – Zagueiro – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
- Eduardo Camavinga – Meia Central – 60 milhões de euros (R$ 378 milhões)
- Raúl Asencio – Zagueiro – 40 milhões de euros (R$ 252 milhões)
- Brahim Díaz – Ponta Direita – 40 milhões de euros (R$ 252 milhões)
Diferença de valores de mercado entre os brasileiros de cada clube:
Kairat:
- Ricardinho – 800 mil euros (R$ 5 milhões)
- João Paulo – 300 mil euros (R$ 1,9 milhão)
- Edmilson – 200 mil euros (R$ 1,3 milhão)
- Élder Santana – 150 mil euros (R$ 945 mil)
Real Madrid:
- Vinicius Junior – 170 milhões de euros (R$ 1,071 bilhão)
- Rodrygo – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
- Éder Militão – 30 milhões de euros (R$ 189 milhões)
- Endrick – 35 milhões de euros (R$ 221 milhões)
- Matéria
- Mais Notícias