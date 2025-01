Cara nova: entenda mudanças na Copa do Nordeste e o impacto para times da Série A

Neste sábado (4), uma nova era da Copa do Nordeste irá começar e trará transformações no calendário e planejamento dos clubes participantes, principalmente ao quinteto que está na Série A: Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport. A competição teve seu formato e tamanho alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a partir de 2025, ano que o futebol do país terá uma agenda extensa de competições.

Antes de tudo, é preciso ressaltar que este ano também é marcado pelo fim de uma determinação judicial que obrigava a CBF a incluir a competição em seu calendário oficial. No ano passado, na primeira divulgação das datas, a confederação não incluiu a copa regional, dando prioridade para os estaduais.

Essa determinação judicial foi válida entre 2014 e 2024 por conta de uma batalha judicial entre a Liga do Nordeste (uma união dos clubes da região que organizavam a competição) e a própria CBF. A confederação se viu obrigada a dar prioridade para a Copa do NE, mas as federações estaduais se posicionavam contra, já que os jogos do regional se tornaram prioridade. Agora, o cenário foi revertido e a CBF passou a atender às demandas dos campeonatos estaduais.

Taça da Copa do Nordeste (Foto: Fabio Souza/CBF)

Neste ano, o calendário irá durar de janeiro a setembro. São 13 datas dedicadas ao campeonato. A fase de grupos será entre 22 de janeiro e 26 de março, quartas e semifinais em junho e os dois jogos da decisão previstos para o começo de setembro.

Há uma outra mudança importante desta edição. Ao contrário do que era previsto em regulamento da Copa do NE, o campeão do torneio não terá mais vaga garantida na 3ª fase da Copa do Brasil do ano seguintes. Antes, os vencedores do nordestino e da Copa Verde (que reúne times do Centro-Oeste e Norte) tinham esta vantagem.

Regulamento da Copa do Nordeste 2025

Os jogos deste fim de semana são válidos pela primeira fase preliminar da competição. São 16 clubes se enfrentando em jogo único e buscando uma vaga na segunda fase preliminar. Serão oito classificados para a fase seguinte que, mais uma vez, disputarão no dia 8 de janeiro mais um jogo eliminatório para entrar na fase de grupos da competição. Quatro times irão se juntar aos outros 12 já definidos. Os duelos da primeira e segunda fase preliminar foram feitos através do ranking da CBF.

Pela fase de grupos, as 16 equipes restantes serão divididas em dois grupos. A partir daí, os times jogam contra os rivais do mesmo grupo e os quatro melhores passam para as quartas de final. Os confrontos das quartas são definidos pelo tradicional esquema do cruzamento de grupos.

1º colocado do Grupo A x 4º colocado do Grupo B 2º Grupo A x 3º Grupo B 3º Grupo A x 2º Grupo B 4º Grupo A x 1º Grupo B

As quartas de final e a semifinal da competição são jogadas em partida única. O mandante é definido de acordo com a melhor campanha somando todo o desempenho da fase de grupos em diante. Já as finais são disputadas em dois jogos, com o time de melhor campanha tendo a vantagem de definir em casa.

Fortaleza é o atual campeão da Copa do Noreste. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Jogos da fase preliminar da Copa do NE

Neste sábado, os confrontos das 16 equipes são marcados pela presença de times extremamente tradicionais no futebol nordestino e nacional. O Santa Cruz, por exemplo, enfrenta o Treze de Campina Grande no estádio do Arruda, em Recife. O ABC de Natal duela contra o Maracanã, do Ceará, e o CSA de Alagoas recebe o Barcelona de Ilhéus, da Bahia.

CSA x Barcelona de Ilhéus

ABC x Maracanã

Ferroviário x Santa Cruz-RN

Botafogo-PB x Maranhão

Santa Cruz x Treze

Juazeirense x Fluminense-PI

Retrô x Moto Club

Sergipe x ASA

Impacto para os times de Série A

Com o espalhamento da Copa do Nordeste, os clubes da primeira divisão podem encontrar dificuldades em definir suas prioridades nos jogos. A competição tem uma importância futebolística muito alta para a região, por mais que financeiramente não seja tão atrativa.

O calendário extenso pode colocar aos favoritos um cenário de conflito de datas. O Bahia, por exemplo, disputa em fevereiro a preliminar da Libertadores. As datas coincidem com a 4ª rodada da fase de grupos da Copa do NE. Se passar para a terceira fase, coincidirá com a 5ª rodada.

Em setembro, as finais acontecem pouco antes das datas selecionadas para as semifinais da Libertadores e Copa Sul-Americana. Fortaleza e Vitória já estão garantidos nas fases de grupo e podem sonhar em avançar até as etapas decisivas da competição.

Bahia é o maior vencedor da Copa do Nordeste ao lado do Vitória com quatro títulos. (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Times classificados para a fase de grupos da Copa do NE

Na lista dos 12 times, destaque para os cinco representantes na primeira divisão, em especial o Fortaleza, atual campeão. Outros nomes na lista são o CRB, de Alagoas, Náutico, de Pernambuco, e o América de Natal. Confira abaixo os 12 classificados e como garantiram vaga na competição.

Fortaleza (ranking da CBF)

Bahia (via ranking da CBF)

Vitória (campeão baiano)

Ceará (campeão cearense)

Sport (campeão pernambucano)

Altos (campeão piauiense)

América-RN (campeão potiguar)

Confiança (campeão sergipano)

CRB (campeão alagoano)

Sousa (campeão paraibano)

Sampaio Corrêa (campeão maranhense)

Náutico (via ranking da CBF)

Disputa no ranking de títulos

A dupla Bahia e Vitória lidera a lista de maiores vencedores da Copa do nordeste, com quatro títulos cada um. Porém, o trio Fortaleza, Ceará e Sport têm três e buscam igualar a dupla Ba-Vi no topo de maiores campeões.

A lista de troféus ainda fica completa com América-RN, Campinense, Sampaio Corrêa e Santa Cruz, que tê um título cada um. Com a exceção do Mecão, os outros três times conquistaram a taça na "era moderna" da Copa do Nordeste. O Campinense levou em 2013, o Sampaio Corrêa em 2018 e o Santam Cruz em 2016. Campinense, inclusive, foi o vice no título do Santinha. O Sampaio levantou o caneco em plena Fonte Nova, diante do Bahia.