Australian Open: João Fonseca estreia contra argentino; veja outros brasileiros

As chaves principais de simples do Australian Open já foram divulgadas neste domingo (5). O primeiro Grand Slam de 2025 será disputado a partir do dia 13 de janeiro, em Melbourne. Dois brasileiros já garantiram vaga via ranking: Beatriz Haddad Maia (17ª do mundo) e Thiago Wild (74º). Outros cinco buscarão a classificação por meio do qualifying, com jogos a partir da noite desse domingo (5), horário de Brasília.

Nomes como João Fonseca, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Gustavo Heide e Laura Pigossi precisarão vencer três partidas cada para assegurar a classificação.

João Fonseca em alta

João Fonseca campeão em Camberra (Foto: Reprodução/Instagram)

João Fonseca é quem mais atrai atenção. O jovem de 18 anos vem de 10 vitórias e dois títulos consecutivos, no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra. Devido aos resultados, o carioca se aproximou do top 100 do ranking mundial — deve ocupar a 113º posição na atualização desta segunda-feira (6).

Pela primeira vez, João tentará chegar pela primeira vez à chave principal de um Grand Slam profissional. Na rodada do quali, Fonseca enfrenta o argentino Federico Agustín Gómez, número 29 do mundo. Caso passe de fase, encara o Dmitry Popko ou Coleman Wong, de Hong Kong. Para asseugurar de vez na disputa principal, o tenista ainda teria que azer um terceiro jogo com adversário definido futuramente.

Saiba quais são os confrontos dos brasileiros na primeira rodada do quali do Australian Open.

Australian Open: confronto do brasileiros na primeira rodada do quali

05/01 - 20h* - Gustavo Heide (BRA) x Laslo Djere (SER)

05/01 - 23h30* - Thiago Monteiro (BRA) x Jason Kubler (AUS)

05/01 - 23h30* - Laura Pigossi (BRA) x Guiomar Maristany Zuleta de Reales (ESP)

06/01 - 20h* - João Monteiro (BRA) x Frederico Agustín Gómez (ARG)

06/01 - 20h* - Felipe Meligeni (BRA) x Clement Chidekh (FRA)

*Horário de Brasília