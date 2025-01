Manchester United pode perder contrato bilionário com Adidas se for rebaixado

O Manchester United enfrenta uma fase difícil na Premier League. O time comandado por Rúben Amorim amarga a 14ª colocação do campeonato, com apenas 22 pontos conquistados, sete a mais do que o Ipswich, primeiro time da zona de rebaixamento. Além da questão esportiva, ser levado a disputar a Championship, segunda divisão do futebol inglês, faria o clube correr o risco de perder o contrato bilionário com a Adidas.

Segundo o jornal inglês "The Telegraph", o contrato assinado pelos Red Devils e a marca alemã, de extensão do patrocínio em dez anos, estipula que ele pode ser rescindido se o clube for rebaixado.

Assim, a Adidas tem o poder de encerrar o contrato de 900 milhões de libras (cerca de R$ 6,9 bilhões na cotação atual), com aviso prévio de uma temporada completa.

Caso a empresa queira, ela também pode optar por apenas reduzir o pagamento anual ao clube pela metade, passando de 90 milhões de libras por ano (quase R$ 700 milhões) para 45 milhões de euros (cerca de R$ 346 milhões).

O contrato assinado vai até junho de 2035 e substitui o anterior que valia 750 milhões de libras.

O documento não traz penalidades apenas para o caso de rebaixamento. Segundo "The Telegraph", ele também determina uma redução de 10 milhões de libras (R$76,8 milhões) por ano, caso o Manchester United não se classifique para a Champions League da próxima temporada.

Para tentar sair dessa situação incômoda e afastar o risco de rebaixamento, o United enfrenta uma missão difícil neste domingo (5). Os Red Devils irão ao Anfield encarar o líder Liverpool, que possui mais que o dobro de sua pontuação na tabela.