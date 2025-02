A campeã olímpica Rebeca Andrade esteve na abertura do Rio Open nesta segunda-feira (17). A ginasta falou em entrevista ao "GE" sobre o fenômeno João Fonseca, vencedor do ATP de Buenos Aires no último domingo (16).

- Me sinto muito representada por ele - disse a atleta.

A ginasta deu uma dica ao tenista de 18 anos e pediu para que a torcida o apoie, independente da vitória ou derrota:

- Ninguém cobra mais a gente do que a gente mesmo. Minha dica para o João é manter a cabeça tranquila e focar nele mesmo. Ele tem tudo para ser gigante, e já está sendo. Para a torcida a dica é apoiar sempre, na vitória e na derrota.

Treino do João Fonseca no Rio Open (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Rebeca Andrade tem tênis como passatempo

A ginasta conquistou quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze, e incorporou o tênis no tempo livre. A atleta fez quatro aulas do esporte e pretende se aprimorar.

- Gosto muito de tênis, estou muito feliz de estar aqui e poder celebrar esse momento. Comecei a jogar agora, que estou tendo mais tempo, mas é um esporte que eu já curtia bastante. Estou amando, só fiz quatro aulas até agora, mas pretendo começar a treinar com um professor para ver se consigo melhorar. - afirmou.

Rebeca Andrade na cerimônia de abertura do Rio Open 2025 (Foto: Reprodução/RioOpen)

Rebeca Andrade disse que sempre assistiu muito tênis e que gosta de Bia Haddad, Luisa Stefani, João Fonseca e Nadal:

- Tudo o que eles fazem me encanta, eu adoro. - revelou a atleta.

João Fonseca estreia no Rio Open

João Fonseca irá à quadra do Rio Open pela primeira vez na noite desta terça-feira (18). O tenista enfrenta o francês Alexander Muller, 58º colocado no ranking mundial. O jogo terá transmissão do SporTV 3.

João Fonseca x Alexander Muller

Fase de 32

📆 Data: 18 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: não antes das 20h (de Brasília)

🌍 Local: Quadra Guga Kuerten, Jockey Club Brasileiro - Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 3; O Lance! acompanha em tempo real

