Ex-jogadores vão voltar aos gramados no dia 12 de outubro, às 11h (de Brasília), no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Jogando Juntos pelo UNICEF reúne personalidades do futebol e do entretenimento em prol do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil.

continua após a publicidade

O jogo beneficente faz parte das celebrações pelos 75 anos da UNICEF em solo nacional. Os ingressos começaram estão à venda e toda a renda será convertida para a organização. Entre as presenças garantidas estão ex-jogadores da Seleção Brasileira como: Mauro Silva, Cafu, Vampeta, Juninho Paulista, Renato, Elano, Lugano, Muller, Formiga e Paulo Sérgio.

— É uma ocasião muito especial. São 75 anos do UNICEF no Brasil. Teremos a oportunidade de comemorar com um jogo em homenagem aos feitos que o UNICEF faz pela humanidade. Eu sempre costumo dizer ‘nos ajude a ajudar as pessoas’, e é isso que o UNICEF faz — disse Cafu, capitão da conquista da Copa do Mundo de 2002.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Reunir tantos nomes do esporte, da música, da internet pela causa da infância é muito importante para que o UNICEF continue apoiando a melhoria de vida de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. O UNICEF é integralmente financiado por doações. Por isso, cada pessoa que comprar um ingresso impactará milhares de meninas e meninos brasileiros — disse Francisco Javier Martos Mota, Chefe de Mobilização de Recursos e Parcerias do UNICEF no Brasil.

Como será o evento no Pacaembu?

Dentro da programação, o evento também contará com um duelo entre times do Podpah e Desimpedidos, canais que vão transmitir o duelo. Igão e Mítico, do Podpah, além de Armandinho, Bira, Bruno Ryan, Danilo Soto, João Pedro e Marília Galvão, estão confirmados. Os ingressos custam entre R$ 50,00 a R$ 260,00.