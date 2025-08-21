O Chelsea, em colaboração com a Nike, apresentou seu terceiro uniforme para a temporada 2025/26 nesta quinta-feira (21), com Estêvão e João Pedro como astros da divulgação. O novo modelo recupera elementos do design Total 90 popularizado no início dos anos 2000, fazendo referência ao uniforme preto utilizado na temporada 2004/05, quando o clube conquistou seu primeiro título da Premier League.

O lançamento ocorreu nas instalações do clube londrino, com divulgação simultânea pelas plataformas oficiais do Chelsea e da Nike.

O modelo homenageia figuras importantes da história do Chelsea que atuaram naquela época, como Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Arjen Robben e Joe Cole, jogadores que marcaram o início da fase vitoriosa do clube no começo dos anos 2000.

👕Detalhes técnicos da camisa

A peça apresenta predominância da cor preta, complementada por detalhes em prata na gola, no emblema da fabricante e no escudo do clube, além de acabamentos em azul royal nas mangas e no detalhamento interno. O escudo retorna à frente e ao centro da camisa. O terceiro kit já está disponível online e na Megastore por £84.99, o modelo básico.

Estêvão com novo terceiro uniforme do Chelsea (Foto: Divulgação)

Chelsea entra em campo nesta sexta-feira (22)

Chelsea (11º) e Westham (19º) se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING), em jogo válido pela segunda rodada da Premier League.