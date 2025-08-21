Presidente do Inter cita fair play financeiro e faz comparação com o Flamengo

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, deu declarações em tom de crítica sobre a disparidade financeira estabelecida entre o Colorado e o Flamengo, que se enfrentaram na noite da quarta-feira (20) pelas oitavas de final da Libertadores. O executivo fez comparações com os investimento do rival carioca na janela de transferências e citou que o Inter teve um gasto muito inferior ao rubro-negro na janela de transferências e definiu isso como "a nova realidade do futebol brasileiro".

A declaração foi dada após o apito final do confronto, que terminou com a eliminação do Internacional nas oitavas de final da Libertadores dentro do Beira-Rio, casa do clube. Em entrevista aos jornalistas, Barcellos afirmou que é preciso aprofundar o debate sobre a disparidades atuais entre alguns clubes do país. Indiretamente, o dirigente cita a necessidade de se discutir as adequações a um fair play financeiro na elite do futebol nacional.

- Faz parte da função do dirigente vir aqui falar com vocês na vitória e na derrota. E algumas coisas ficariam o melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque elas não podem servir de desculpas no momento em que o torcedor está sentindo tanto e nós não estamos sentindo tanto. Mas a verdade é que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam - inicia Alessandro, que lembra os números investidos pelo Flamengo e pelo Internacional na janela.

- Um investimento nesta janela da ordem de R$ 277 milhões contra o investimento de R$ 27 milhões, são dez vezes mais [comparou Flamengo ao Inter]. Se nós falarmos das últimas quatro janelas, foram R$ 600 milhões de investimento [do Flamengo]. Estou falando em reais. Então, isto é um elemento novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar com ele. É ruim falar isso neste momento porque isso não justifica - completou.

Ainda comparando os clubes, Alessandro Barcello afirmou a disparidade está refletindo agora na qualidade dos elencos. O Inter caiu na Libertadores após perder a ida no Rio de Janeiro por 1 a 0 e a volta por 2 a 0 em casa. No meio dos dois jogos, o Colorado enfrentou o Flamengo pelo Brasileirão e também perdeu usando o time alternativo, placar de 3 a 1.

Flamengo lidera investimentos na janela de transferências

Nesta segunda janela de transferências em 2025, o Flamengo teve um gasto de pouco mais de R$ 277 milhões em contratações e quebrou recordes de investimento em atletas, como a chegada de Samuel Lino do Atlético de Madrid, a maior da história do clube. O rubro-negro é o segundo que mais gastou nesse período, ficando atrás apenas do Botafogo. O alvinegro investiu ainda mais pesado e gastou pouco mais de R$ 313 milhões nos reforços desta janela.

No recorte entre 2022 e 2025, o Flamengo gastou mais de R$ 1 bilhão em novos jogadores. Segundo dados do Gato Mestre, do portal "ge", para além da janela do meio de 2025, os três outros anos que mais tiveram investimento do rubro-negro para contratações foram a primeira janela de 2024, com R$ 163,1 milhões, a segunda janela do mesmo ano, com R$ 133,2 milhões, a primeira janela de 2023, com R$ 114,5 milhões investidos.

O Flamengo eliminou o Internacional da Libertadores nesta quarta-feira. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Maior patrocínio é do Flamengo

Nesta última semana, o Flamengo também ampliou ainda mais a disparidade com os outros clubes do Brasil nas receitas com patrocinadores masters. O rubro-negro anunciou a Betano como nova principal parceira em um acordo que pode chegar a mais de R$ 268 milhões anuais. É mais um mercado que é dominado financeiramente pelo time carioca.

O ranking tem Flamengo, São Paulo e Corinthians nas três primeiras posições. O cenário reforça o status de dominância das bets no futebol brasileiro, um mercado que está presente em todos os times da Série A como patrocinador master. Das 20 equipes, 18 delas tem casas de aposta como seus principais acordos comerciais atualmente.