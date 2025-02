João Fonseca, número 99 do mundo e jovem de 18 anos, teve sua campanha histórica no saibro de Buenos Aires frustrando a torcida argentina em quase todas as partidas na semana memorável no Lawn Tennis Club, clube que data de 1892.

continua após a publicidade

🏆 João Fonseca vence Cerundolo e conquista primeiro ATP em Buenos Aires

O carioca, que disputou o torneio pela primeira vez na carreira, derrotou quatro argentinos sendo dois deles cabeças de chave e outro semifinalista do ano passado. O único de fora foi o sérvio Laslo Djere.

Evolução de João Fonseca durante a semana

O brasileiro começou a semana gripado, mas foi evoluindo de saúde e fez sua estreia apenas na quarta-feira após as chuvas de terça-feira. Ele passou pelo oitavo favorito e 44º do mundo, Tomas Etcheverry, que tem quartas de final de Roland Garros no currículo, em dois sets com autoridade.

continua após a publicidade

Os jogos seguintes foram com drama. Nas oitavas de final começou mal contra o lucky-loser argentino, Federico Coria, 115º, semifinalista de 2024 e pelo qual havia treinado junto no Australian Open deste ano. Mas conseguiu a virada com um terceiro set com autoridade.

Nas quartas de final o jogo mais emocionante. A vingança contra o argentino Mariano Navone, 47º, que o havia derrotado nas quartas do Rio Open ano passado em torneio onde desabrochou para o mundo. Fonseca salvou dois match-points em duelo interrompido mais de uma vez pela chuva mostrando coragem e na raça venceu em quase três horas.

continua após a publicidade

Reta final com dores e muita concentração

Na semifinal o experiente sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open de 2019. Após vitória no tie-break do primeiro set ele sacou para o triunfo no segundo, mas deixou escapar e sentiu dores no abdômen e depois nas costas. Pediu atendimento mais de uma vez no terceiro set, mas o fisioterapeuta o ajudou e ele aplicou um sonoro 6/1.

Na final veio como azarão e com tudo para derrotar o 28º do mundo, o argentino Francisco Cerundolo, com três títulos de ATP no currículo e que tinha batido o número 2 do ranking, Alexander Zverev na sexta-feira. O final teve drama com João sacando duas vezes para a vitória e fechando apenas no tie-break, jogando muito tênis.