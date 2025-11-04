Ingresso para UFC 322 custa quase dois carros; entenda
Evento será disputado no Madison Square Garden, em Nova Iorque
Já pensou em pagar mais de R$ 130 mil para assistir a uma luta do UFC? Pois é isso que está custando o ingresso mais caro para a edição 322 do evento, que vai acontecer ainda este mês. Será em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e os bilhetes de valores mais elevados estão disponíveis por US$ 24.193,95. Na cotação atual, exatos R$ 130.260,27. Com essa quantia quase é possível comprar dois carros populares 0km no Brasil. Há modelos avaliados em pouco mais de R$ 70 mil.
No UFC 322, a luta principal será entre Islam Makhachev x Jack Della Maddalena. O evento vai acontecer no próximo dia 15, no Madison Square Garden, uma das principais arenas dos Estados Unidos. No basquete, o New York Knicks manda seu jogos lá.
Como comparação, os ingressos para o UFC Rio custaram de R$ 130 a R$ 1.850. O evento foi no mês passado. No evento em Nova Iorque, os bilhetes mais baratos custarão US$ 603,79 (R$ 3.250,80).
