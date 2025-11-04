Sportradar conclui aquisição de marca global do mercado de direitos de apostas esportivas

A Sportradar, empresa suíça líder no setor de tecnologia esportiva, anunciou a conclusão do acordo de aquisição da IMG ARENA, marca global que atua no setores de dados esportivos, serviços de streaming e direitos de apostas esportivas. O negócio foi selado e dá à Sportradar uma atuação ainda maior como provedora no mercado de tecnologia e conteúdo nos esportes mais apostados do mundo, incluindo futebol, tênis e basquete.

Até então, a IMG ARENA tinha seu portfólio vinculado e à Endeavor Group Holdings, Inc. e à OB Global Holdings, LLC. Esse pacote adquirido pela Sportradar abrange relacionamentos estratégicos com mais de 70 detentores de direitos, que exibem 38.000 eventos oficiais de dados e 29.000 eventos de streaming em 14 modalidades esportivas globais. A empresa suíça alcança mais de 1 milhão de partidas por ano, distribuídas por seis continentes.

O acordo não prevê o pagamento da Sportradar à IMG ARENA. A negociação implica, na verdade, em uma compensação financeira total de US$ 225 milhões (R$ 1,21 bilhão) em favor da Sportradar. A cigfra é composta por aproximadamente US$ 122 milhões (R$ 657 milhões) em pagamentos antecipados pelo vendedor a determinados detentores de direitos esportivos, além de US$ 103 milhões a serem pagos diretamente à Sportradar ao longo dos dois próximos anos.

Carsten Koerl, CEO da Sportradar, afirma que o acordo de aquisição é importante para a atuação da empresa no setor esportivo e que faz parte do processo de aceleração e inovação projetado pela marca de forma global.

- Estamos muito satisfeitos em concluir a aquisição da IMG ARENA. Este é um marco significativo para a Sportradar, pois amplia nosso acesso a conteúdo esportivo premium, fortalecendo e complementando nosso já robusto portfólio global e nossas capacidades. Com isso, estamos em uma posição única para oferecer experiências ainda mais imersivas e ricas em dados a nossos clientes, parceiros e fãs em todo o mundo, enquanto aceleramos a inovação em escala em todo o ecossistema esportivo global - explica o executivo.

NBA é uma das ligas que tem acordo com a Sportradar (Foto: Adam Hagy / NBAE / Getty Images via AFP)

História da Sportradar

Fundada em 2001 por Koerl, a Sportradar tem atuação ampla no mercado de tecnologia esportiva, atuando em áreas como direitos de transmissão, apostas esportivas e dados, atuando como uma interseção entre os setores através. A empresa fornece às federações esportivas, meios de comunicação, plataformas de consumo e operadores de apostas uma gama de soluções de excelência para impulsionar seus negócios.

A marca tem como objetivo criar experiências imersivas para fãs de esportes e apostadores e atualmente está conectada com grandes entidades e marcas de competições esportivas, como Fifa, Uefa, ATP, NBA e WNBA, Conmebol e Bundesliga.

A plataforma também investe na produção de conteúdo em suas redes e site utilizando sua base de dados para falar sobre os principais campeonatos que tem acesso às transmissões ou outros dados. No caso da NBA e NFL, a Sportradar projetou quais franquias vão ser campeãs ao fim da temporada 2025/26 através de sua tecnologia de inteligência artificial.