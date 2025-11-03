A brasileira Ketlen Vieira não ficou feliz com o resultado da sua luta contra a compatriota Norma Dumont pelo UFC Vegas 110 neste sábado (1º). Não apenas pela derrota, mas a peso-galo definiu como "revoltante" a decisão polêmica dos juízes. O desabafo foi feito pela lutadora no dia seguinte ao combate, que deve tirá-la do "title shot", nas redes sociais.

— Quem me conhece sabe que eu jamais fico de mimimi em internet, odeio isso, mas é muito triste e injusto brincarem com o sonho das pessoas, são anos e anos de dedicação. Meu sentimento é de revolta e indignação — confessou a brasileira.

A confusão de Ketlen pode ser entendida também por análises de outros especialistas do mundo das lutas. Apesar do resultado oficial do UFC, a maioria dos portais deu a vitória para a amazonense pelo desempenho nos dois primeiros rounds. É possível conferir essa votação na publicação de Vieira abaixo.

A numeração no assalto inicial foi inegável, assim como o terceiro ficou com Norma. Com isso, a polêmica se manteve no vencedor do segundo round. Na ocasião, o controle de Ketlen parecia se sobressair no chão, mas Dumont encaixou bons golpes enquanto defendia as tentativas de finalização. Esse detalhe pode ter sido o diferencial analisado para selar a vitória para "The Immortal".

Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)

Confira o desabafo de Ketlen Vieira na íntegra

"Eu queria muito entender a cabeça dos árbitros. Nas análises de round a round, eu fui superior em tudo. Os sites especialistas em lutas deram a luta para mim. Quem me conhece sabe que eu jamais fico de mimimi em internet, odeio isso, mas é muito triste e injusto brincarem com o sonho das pessoas, são anos e anos de dedicação.

Meu sentimento é de revolta e indignação. Eu queria entender como um round que está parelho em pé, eu derrubo, bato e termino com uma finalização encaixada, pode ser dado para a minha adversária! Foi o 2º round que deram para ela e me custou a luta. Esse juiz só pode ter dormido na luta. É revoltante!

Quero deixar claro que não tenho nada contra a minha adversária, a culpa não é dela, e sim de uma arbitragem covarde que brinca com os sonhos das pessoas. O que me conforta é saber que Deus sabe de tudo e todos viram minha vitória na noite de ontem (sábado) e sei que minha hora vai chegar.", escreveu a brasileira.