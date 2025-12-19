O Manchester City (ING) publicou seu relatório anual da temporada 2024‑25, e informou que o clube alcançou receita total de £ 694,1 milhões, a terceira maior da sua história, mesmo em uma temporada em que não conquistou títulos pela primeira vez em oito anos. Na conversão atual, R$ 5,1 bilhões. Mas o resultado financeiro do período foi de prejuízo. Exatas £ 9,9 milhões (R$ 73,3 milhões). Tudo de acordo com o documento oficial divulgado pelo clube.

No aspecto esportivo, o relatório destaca o investimento contínuo na equipe principal, com as contratações de Tijjani Reijnders, Rayan Cherki e Nico González. O clube também renovou com o centroavante Erling Haaland de forma mais longa que o habitual, num movimento tratado como estratégico dentro do planejamento esportivo e comercial.

- Acredito que poderemos olhar para este ano como um que foi crucial para o fortalecimento contínuo e de longo prazo do clube. Nosso foco na melhoria contínua não diminuiu de forma alguma, e a temporada viu todos na organização permanecerem comprometidos com a evolução do Manchester City tanto dentro quanto fora de campo. Não há dúvida de que os resultados no futebol da última temporada foram menos do que esperávamos - destacou Khaldoon Al Mubarak, presidente do clube. E ele emendou:

- Existem razões claras e compreendidas para isso, incluindo uma infeliz sequência de lesões significativas, mas temporadas como esta são uma parte inevitável do jogo. No campeonato mais competitivo do mundo, nenhuma equipe pode esperar vencer todos os anos, e estou confiante de que as lições dos desafios que enfrentamos nos últimos 12 meses nos tornarão ainda mais fortes como clube; e tornarão nossos futuros sucessos ainda mais gratificantes.

O documento também destaca, dentre outros pontos, o centro de performance do futebol feminino, que teve investimento estimado em £ 10 milhões (R$ 74 milhões) e que passará a ser a base da equipe feminina. Na área de impacto social, o programa de caridade City in the Community envolveu mais de 16.900 pessoas em 19 programas ao longo da temporada. Já no ambiente digital, o relatório aponta crescimento: o Manchester City registrou alta de 60% no número de usuários ativos mensais nas redes sociais, chegando a 13,9 bilhões de visualizações e 1,4 bilhão de interações nas principais plataformas.

- Os fundamentos do clube continuam muito fortes, e permanecemos firmemente comprometidos com nossa estratégia de longo prazo construída sobre futebol belo, excelência operacional, impacto comunitário e inovação contínua. Tivemos uma temporada difícil, aprendemos muito e qualquer sucesso que alcançarmos no futuro será, em parte, graças aos aprendizados e ao caráter que desenvolvemos em circunstâncias difíceis - O CEO Ferran Soriano, para concluir:

- Olhamos para o futuro com ambição e determinação, convencidos de que temos os sistemas, pessoas e cultura no lugar para continuar nossa jornada ambiciosa.