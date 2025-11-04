Sport anuncia mudança comercial e projeta mais fontes de receita

O Sport vai promover, a partir deste mês, uma reforma relevante no modelo de gestão da loja oficial do clube. O espaço na Ilha do Retiro vai, inclusive, passar por obras e ganhar novos operador e modelo de gestão. A nova proposta é expandir o varejo do clube pernambucano, a partir de um contrato, de acordo com o clube, que permitirá a abertura de novas lojas em outras regiões.

- Fizemos um amplo estudo de mercado, analisando cases de sucesso em outros clubes do Brasil, e identificamos que o Sport está aquém do seu verdadeiro potencial no varejo. A partir disso, estruturamos um novo modelo de operação, ajustamos o e-commerce em parceria com a Netshoes e desenhamos uma estratégia robusta de expansão física - afirmou Raphael Campos, vice-presidente do Sport, que concluiu:

- O objetivo é ampliar de forma significativa o número de lojas. Esse é um passo importante para transformar o varejo em uma frente sólida, rentável e conectada com a força da torcida rubro-negra.

A reinauguração da loja está prevista para o início do ano que vem - mas ainda será possível adquirir produtos no clube. O clube entende que o novo contrato garante ao Sport melhores condições.

- Essa reformulação representa a materialização de um novo conceito de gestão da vertical de varejo e licenciamento da diretoria de marketing e negócios. Traz mais protagonismo ao clube na operação da loja e uma experiência superior para o torcedor. Estamos modernizando a estrutura, alinhados ao que há de mais atual no mercado esportivo, valorizando o patrimônio da Ilha e o orgulho de ser Sport - completou Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do clube.

Em campo

O Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. A nove pontos do penúltimo colocado, o time vê o rebaixamento cada vez mais perto. O Santos, atualmente o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 33 pontos.