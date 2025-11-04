Williams, da Fórmula 1, vai mudar nome e logomarca para 2026

Agora é oficial. A equipe de Fórmula 1 Williams Racing anunciou que terá novos nome e logomarca a partir da próxima temporada. O time inglês, fundado em 1977, vai passar a se chamar Atlassian Williams Racing. A logomarca também vai mudar. O já tradicional "W" ganha novas linhas e cores. Pelo comunicado oficial, a ideia é remeter ao passado glorioso da equipe.

- Estou orgulhoso que exibiremos um logotipo em nosso carro inspirado em nosso fundador, Sir Frank Williams, e profundamente conectado às nossas décadas de sucesso - afirmou James Vowles, chefe de equipe da Atlassian Williams Racing. E completou:

- Como equipe, somos inspirados pelo nosso passado, mas entusiasmados com o nosso futuro e comprometidos em escrever um novo capítulo de conquistas de campeonatos na história da Williams.

Vale lembrar que, em 2020, a família que dá nome à escuderia vendeu o controle da equipe para o grupo de investimentos Dorilton Capital. E a atual temporada vem sendo, de longe, a melhor dos últimos anos. Já a parceria de patrocínio com a empresa de software Atlassian foi oficializada em fevereiro deste ano. A mudança de nome agora oficializada já era prevista.

- Com estes novos nome e logotipo, nossa rica história está sendo reinventada para o futuro. Ele é inspirado em nosso passado, confiante em nosso futuro e claro em nossa identidade: uma equipe campeã de Fórmula 1 com uma vontade ardente de vencer novamente. Esperamos que nossos fãs atuais e leais adorem - acrescentou Marcus Prosser, diretor de marketing da equipe. E ele concluiu:

- Mas também esperamos que ele conecte uma nova geração ao nosso incrível legado, construindo a comunidade de fãs da Williams que nos levará à nossa próxima vitória.