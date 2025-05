A temporada 2025 do Bahia marca uma virada importante na trajetória do clube sob comando do Grupo City (CFG). De volta à Libertadores após mais de três décadas, o Esquadrão tem batido recordes de investimento em estrutura e contratações, além de receitas geradas com direitos de transmissão e venda de atletas. Os números apontados no Relatório Financeiro 2024, divulgado na última semana, mostram um crescimento positivo das finanças da equipe. Por outro lado, o documento ainda aponta um saldo negativo ao comparar os ativos e passivos da temporada anterior.

Ferran Soriano, CEO do Grupo City (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

No ano passado, o tricolor baiano bateu R$ 299 milhões de receita bruta, um crescimento de 26% em relação ao ano anterior, quando a equipe atingiu R$ 236 milhões. Desse montante, a negociação de atletas foi a fatia que mais cresceu e representou diferença na receita. Em 2023, o valor representava 3% do total. Atualmente, a porcentagem subiu para 12%.

Ao analisar a receita líquida, o Bahia atingiu R$ 273,3 milhões, sendo R$ 112 milhões relacionados aos direitos de transmissão negociados pelo clube. Veja abaixo a divisão dos valores da receita líquida.

Direitos de transmissão: R$112,8 milhões;

Patrocínio, publicidade e markting: R$64 milhões;

Matchday (bilheteria, sócios, etc.): R$83,2 milões;

Negociação de atletas: R$35,7 milhões;

Loteria: R$1,1 milhão;

Outras receitas, a exemplo de doações: R$1,4 milhão.

Por outro lado, o balanço financeiro mostra um cenário de alto volume de gastos na temporada passada. Os investimentos robustos são representados, na maioria, em salários, encargos e benefícios, que passam de R$ 293 milhões. É uma realidade vivida pela equipe que passou por sua primeira temporada completa sob gestão do Grupo City. No total, foram R$ 523 milhões gastos pelo tricolor. Veja a divisão dos valores abaixo.

Salários, encargos e benefícios: R$293,7 milhões ;

; Negociação de atletas: R$97,3 milhões;

Logística e viagens: R$54,5 milhões;

Despesas gerais e administrativas: R$37,5 milhões;

Despesas de serviço (marketing, jurídico, informática, transporte…): R$17,3 milhões;

Outras despesas: R$23,1 milhões.

Investimento do Grupo City em estrutura

Inauguração de nova ala para o futebol feminino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Dentre os pontos que chamam a atenção no relatório, está o investimento do Bahia em estrutura. Com a chegada do Grupo City, o Tricolor passou a modernizar seu centro de treinamento e gastou, só no ano passado, R$9,1 milhões, mais que o dobro dos R$4,3 milhões desembolsados em 2023. O crescimento do valor investido se deu pela construção e modernização da estrutura para o futebol feminino e também para as categorias de base.

Por falar em base, o Bahia mantém o crescente investimento na formação de atletas e já começa a ver frutos, como é o caso de Ruan Pablo, Dell e Jampa, promessas do futebol brasileiro que já treinam com o time principal. Em 2024, foram investidos R$25,1 milhões na base, R$1,8 milhão a mais em relação a 2023 e um acréscimo de mais de R$10 milhões quando comparado a 2023.

A expectativa é de que venham muito mais investimentos pela frente para fortalecer a imagem do Bahia nacional e internacionalmente. Inicialmente, o Grupo City prometeu R$1 bilhão em investimentos durante 15 anos, tudo isso sem falar das receitas geradas pelo clube.