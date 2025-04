Com a iminência do acerto entre CBF e Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para assumir a seleção brasileira, alguns técnicos brasileiros cotados para substituir Dorival Júnior se manifestaram a respeito da possibilidade de comandar a Amarelinha, como é o caso de Rogério Ceni, um dos treinadores que estavam na lista de possíveis sucessores para comandar o Brasil.

Rogério Ceni comanda o Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Walmir Cirne/AGIF)<br>

Após a vitória histórica contra o Palmeiras no Allianz Parque, em mais uma prova do sucesso do trabalho de Rogério Ceni no Bahia, o treinador foi perguntado, na entrevista coletiva, se estava preparado para assumir a seleção brasileira e disse que o ideal era a vinda de um treinador estrangeiro.

Eu acho que, na Seleção, qualquer um que assuma vai precisar ter liberdade para trabalhar. Assim, a Seleção terá, sem dúvida nenhuma, mais chances de sucesso. Na minha opinião, quem deveria vir é um treinador de fora, com capacidade e bagagem". Rogério Ceni

Rogério Ceni satisfeito no Bahia

Ceni comemora título baiano de 2025 Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Ceni ainda reforçou que está feliz no Bahia e destacou os feitos do seu trabalho até então. Vale lembrar que o treinador chegou ao Bahia em 2023 com a missão de livrar o time do rebaixamento. Após manter o Tricolor na elite, garantiu vaga na Libertadores no ano seguinte, foi campeão baiano nesta temporada e é o atual líder no considerado grupo da morte da competição continental.

- Estou extremamente feliz onde trabalho. Tenho contrato até dezembro e mantemos uma boa relação com todas as pessoas do grupo. É uma oportunidade de crescimento. Fico feliz por tudo que vem acontecendo, acho que é um destaque. Esse projeto do Bahia começou há cerca de 19 meses. Quando chegamos, o time brigava para não cair para a Série B, e hoje temos a oportunidade de disputar uma Copa Libertadores - continuou.

- Acho importante o torcedor entender o tamanho desse crescimento em um espaço de tempo relativamente curto, ainda mais se tratando de futebol, onde normalmente as construções levam muito tempo. Esse crescimento é o que mais fica marcado para mim no dia de hoje - completou Ceni.

Ancelotti vem para a Seleção?

Nas últimas semanas a CBF seguiu a lógica de Rogério Ceni avançou as negociações para contar com o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, já para a Data Fifa de junho. O treinador é um desejo antigo da gestão de Ednaldo Rodrigues e vive momento turbulento no clube espanhol após eliminação na Liga dos Campeões e a derrota recente na final da Copa do Rei para o Barcelona, fatores que podem facilitar a sua saída.

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti observa o jogo contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Enquanto o futuro da Seleção ainda é uma incógnita, o Bahia sabe bem o que vai encarar pela frente. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Tricolor visita o Paysandu no Mangueirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.