O Bahia retomou os trabalhos após a vitória contra o Palmeiras, no último domingo, e já pensa no confronto contra o Paysandu, marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Mangueirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A grande novidade na reapresentação do Tricolor foi a presença de Gabriel Xavier durante toda a atividade.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Gabriel Xavier treina na academia do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O zagueiro se recuperou de lesão na panturrilha que o deixou fora de ação por quase um mês. A última partida dele pelo Tricolor foi no dia 30 março, na estreia da equipe no Brasileirão, contra o Corinthians. Gabriel Xavier se junta a Fredi, David Duarte e Ramos Mingo como opções para o setor defensivo do Bahia, que vinha sendo motivo de dor de cabeça para Rogério Ceni nos últimos jogos.

Por outro lado, Kanu segue no departamento médico também com lesão na panturrilha, mas ainda não tem previsão de retorno. Além dele, Ronaldo e Arias continuam recuperação de lesão.

continua após a publicidade

+ Feliz no Bahia, Ceni comenta sobre treinar Seleção: ‘Deveria vir um estrangeiro’

Como foi a reapresentação do Bahia?

Treino do Bahia em São Paulo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Palmeiras fizeram trabalho regenerativo no hotel em que a delegação está hospedada, na cidade de Guarulhos. Enquanto isso, o restante do grupo treinou no CT do Palmeiras sob os olhares da comissão técnica.

Rogério Ceni comandou atividades de posse de bola e finalizações, além de um trabalho tático para ajuste de posicionamento. Por fim, foi realizado um treino técnico em campo reduzido. O Bahia faz seu último treino nesta terça-feira, antes de embarcar para Belém.