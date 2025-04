Conmebol define local e data da final da Libertadores 2025

A Conmebol anunciou na tarde desta segunda-feira (28) que a cidade de Lima, no Peru, receberá a final da Copa Libertadores de 2025. A decisão do torneio continental está marcada para o dia 29 de novembro, um sábado.

A entidade, por sua vez, ainda não definiu qual será o palco que receberá o confronto. Lima volta a receber uma decisão após seis anos. Em 2019, o Flamengo derrotou o River Plate de virada para conquistar o título.

A cidade peruana venceu a concorrência de Montevidéu, no Uruguai, e de Brasília, que tinha o Estádio Mané Garrincha como opção de sede.

Em 2025, o Brasil pode ter um representante pela oitava vez consecutiva na decisão caso um dos sete clubes nacionais chegue à final. A última vez que o país ficou fora foi em 2018, quando o River Plate derrotou o Boca Juniors para faturar a taça.

A final da Copa Libertadores será disputada na cidade de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, sábado (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF)

Botafogo defende o título da Libertadores

Apesar da situação complicada na fase de grupos, após três rodadas, o Botafogo ainda mantém chances de classificação e segue na busca pelo bicampeonato da Libertadores. No ano passado, o clube carioca superou o rival por 3 a 1 em Buenos Aires, mesmo com um jogador a menos após a expulsão do volante Gregore.

Além do Botafogo, outros seis clubes brasileiros estão presentes na atual edição do torneio: Palmeiras, Flamengo, Bahia, Internacional, São Paulo e Fortaleza, todos com chances de classificação às oitavas de final.

