Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Tricolor lidera o grupo A, com dez pontos em cinco jogos, e tem qualificação encaminhada, enquanto o Colorado está invicto com 13 pontos e também tem situação tranquila na competição. Este será o Gre-Nal de número 444 na história do embate; os quatro últimos tiveram vitória do lado vermelho do estado, enquanto o lado azul entra em campo neste final de semana buscando findar o jejum de clássicos. O confronto será transmitido pelo Premiere.

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Internacional

6ª rodada - Campeonato Gaúcho

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Rafael da Silva Klein (árbitro); Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira (auxiliares); Daniel Nobre Bins, André da Silva Bittencourt e Jean Pierre Lima (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Lucas, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite



INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick; Bruno Tabata, Wanderson e Borré

