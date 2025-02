Ex- Internacional, o empresário Diego Luis Bottin faleceu em um acidente de moto na rodovia ERS-235, em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, na tarde de sábado (1), conforme informaram os Bombeiros Voluntários locais.

No local, testemunhas disseram que ele conduzia uma moto em direção a Gramado quando colidiu com um barranco de pedras à beira da estrada. A equipe de socorro foi acionada às 16h35 para socorrer a vítima. O ex-Internacional estava sozinho no momento do acidente e veio a óbito ainda no local da colisão.

Segundo os Bombeiros Voluntários, ele seguia no sentido Nova Petrópolis-Gramado, quando saiu da pista. Diego residia em Canela e tinha 39 anos. Ele atuou pelo Internacional em 2007, como lateral. O ex-jogador era casado e deixa dois filhos.

Ex-jogador do Inter não resistiu a acidente de moto e veio a óbito (Foto: Divulgação)

O velório ocorre na Capela Mortuária Ecumênico, sala 03. A cerimônia de cremação está prevista para esta segunda-feira (2), às 17h (de Brasília), no crematório ecumênico.

Diego Luis Bottin no futebol

Natural de Nova Prata, Diego iniciou sua carreira no futebol em 2004, jogando pelo São José, equipe do interior gaúcho. O clube mais notável de sua carreira foi o Internacional de Porto Alegre, onde Bottin teve uma breve passagem em 2007, atuando como lateral.

Também atuou pelo Esportivo, de Bento Gonçalves, em 2011. Após se aposentar do futebol em 2015, Diego dedicou-se à vida empresarial na área da construção civil em Canela, onde residia.

Nome Completo: Diego Luis Bottin

Data de Nascimento: 02 de agosto de 1985

Local de Nascimento: Nova Prata, Rio Grande do Sul, Brasil