‘Escolheu o lado errado’, brinca Borré sobre Cuéllar no Grêmio

Falta pouco mais de uma semana para o primeiro Gre-Nal de 2025. Apesar disso, o assunto já virou pauta no Rio Grande do Sul. Em entrevista coletiva no início da tarde desta sexta-feira (31), Rafael Borré comentou sobre o clássico e brincou com seu conterrâneo, Gustavo Cuéllar.

Apesar de jogarem manterem uma amizade de mais de 12 anos, o atacante e o volante serão adversários no próximo sábado (8), no primeiro Gre-Nal da temporada. Borré, inclusive, foi crucial para a vinda de Cuéllar para o Grêmio.

- Somos muito amigos, temos uma excelente relação. É um irmão de vida, mas escolheu o lado errado. Vamos nos enfrentar em campo e cada um vai defender sua camiseta. - brincou Borré.

Rafael Borré é destaque da equipe do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Enquanto Cuéllar vai para o seu primeiro clássico, Borré foi o destaque do último embate entre as equipes. O atacante não pode atuar no Campeonato Gaúcho e ficou de fora do jogo do primeiro turno. A sua estreia ficou, então, para o último Gre-Nal do ano. O resultado: 1 a 0 para o Inter, com gol de Borré.

- Gre-Nal é uma partida especial, diferente. O clássico se vive de outra forma. É o começo do ano e os dois times estão consolidando as ideias, mas agora pensamos no jogo do fim de semana. Será difícil, mas jogar na nossa casa é importante para nós. - comentou o atacante.

Clássico teve horário alterado

O primeiro Gre-Nal do ano acontece no próximo sábado, na Arena do Grêmio. A partida, que inicialmente estava marcada para iniciar às 19h, teve o seu horário alterado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).Agora, a partida será disputada às 21h.

Além do clássico, o Colorado teve outro confronto com o horário alterado. O jogo contra o Brasil de Pelotas, no dia 5 de fevereiro, inicialmente marcado para às 19h, ocorrerá às 21h. A partida será disputada no Beira-Rio.