Qual é o tamanho da fortuna de Neymar, de volta ao Santos?

Neymar, de volta ao Santos após 12 anos, começou a acumular fortuna ainda na adolescência. O atacante recebia salários altos desde as divisões de base, e só cresceu o patrimônio nos últimos 15 anos de carreira, com passagens por Barcelona, PSG e Al-Hilal. O patrimônio do jogador inclui propriedades de luxo, carros, jatos, iate e helicóptero.

continua após a publicidade

➡️Neymar fatura com ações de marketing em retorno ao Santos; veja todas

Qual é o tamanho da fortuna de Neymar?

Neymar, de 32 anos, acumulou uma fortuna de R$ 6,5 bilhões (referente a 2024), principalmente durante os 12 anos em que atuou no exterior. Ele figura na lista dos 20 atletas mais ricos da história do esporte mundial. O patrimônio do jogador inclui propriedades de luxo, carros, jatos, iate e helicóptero.

Salário recorde para Neymar

Neymar chegou a ter o maior salário do futebol mundial em 2017, quando se transferiu para o PSG com um contrato de 30 milhões de euros (R$ 111 milhões, à época) anuais. Ao fechar com o Al-Hilal, em 2023, o número ficou ainda maior: R$ 100 milhões por mês, segundo o jornal "L'équipe".

continua após a publicidade

➡️Neymar descarta papel de herói e faz alerta à torcida do Santos

Antes da parceria com clubes de países árabes, Neymar já faturava um salário de respeito na Europa. No Barcelona, o jogador recebia 15 milhões de euros por ano, o que equivalia a R$ 53 milhões, na época.

Para fins de comparação, o Flamengo assinalou patrimônio de R$ 5,1 bilhões no mesmo ano em que Neymar teve R$ 6,5 bilhões acumulado. Em 2023, o jogador atingiu o auge e arrecadou cerca de R$ 637 milhões. Apenas seis clubes brasileiros conseguiram receita superior naquele ano: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Atlético-MG.

continua após a publicidade

Enquanto o jogador arrecada essa quantia apenas com patrocínios e salário, os clubes precisam de patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, programa de sócio torcedor, licenciamento, venda de jogadores e premiações por performance nos campeonatos para chegar aos pés de Neymar.