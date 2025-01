Neymar tem fortuna capaz de comprar qualquer clube brasileiro

Se considerarmos seus salários e patrocínios, Neymar teria a sétima maior receita anual do futebol brasileiro, com recursos suficientes para comprar qualquer clube do país. A volta do atacante ao Santos está cada vez mais próxima, e caso o camisa 10 desejasse, poderia comprar o clube seis vezes.

Após 12 anos no exterior, com passagens por Barcelona, PSG e Al-Hilal, o atacante de 32 anos acumulou uma fortuna de R$ 6,5 bilhões (referente a 2024). Para comparação, o Flamengo, no mesmo ano, tem um patrimônio de R$ 5,1 bilhões.

Em 2023, Neymar atingiu o auge e arrecadou cerca de R$ 637 milhões. Apenas seis clubes brasileiros conseguiram receita superior naquele ano: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Atlético-MG.

Enquanto o jogador arrecada essa quantia apenas com patrocínio e salário, os clubes precisam de patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, programa de sócio torcedor, licenciamento, venda de jogadores e premiações por performance nos campeonatos para chegar aos pés de Neymar.

A chegada do Menino da Vila também é vista pelo Santos como um catalisador que pode gerar retorno financeiro ao clube. O Peixe estruturou um plano robusto que aposta em marketing, novas parcerias comerciais e um modelo inovador de divisão de receitas para pagar o salário do craque.

Fortuna de Neymar comparada aos valores de mercado dos clubes brasileiros