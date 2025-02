Quando Neymar estreia? Veja o que projeta craque e data da partida

Devidamente apresentado como novo reforço do Santos, Neymar segue como o principal foco dos olhares curiosos do torcedor brasileiro, que agora aguardam ansiosos para o retorno do jogador aos gramados em sua estreia pelo Peixe em 2025. Recuperado da grave lesão, o atacante já vinha mantendo condição física para voltar atuar.

➡️ Neymar não descarta renovação de contrato com o Santos: ‘Cabe a mim me dedicar’



A estreia de Neymar ainda não tem uma data exata, mas algumas declarações do craque podem ajudar a projetar quando será o reencontro com o torcedor em campo, além de movimentações nos bastidores das transmissões do Campeonato Paulista.

Neymar é apresentado pelo Santos no gramado da Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Já que o confronto contra o São Paulo, pelo Paulistão, foi muito próximo da apresentação no Peixe, o duelo contra diante do Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro, se torna uma possibilidade de estreia. Para este jogo, a TV Record, emissora que transmite o jogo em TV aberta, solicitou a mudança da partida para o horário nobre da grade, às 21h35.

O pedido não só foi acatado, como todos os serviços de streaming farão a transmissão desta partida. Ou seja, todas as empresas envolvidas em exibir o Campeonato Paulista escolheram exibir o jogo entre Santos x Botafogo-SP. Além da Record, o torcedor pode acompanhar o duelo da 7ª rodada do Paulistão na TNT Sports e Max, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

O que o craque projeta

O que o craque projeta

Depois de lamentar sobre sua ausência no clássico contra o São Paulo por não ter conseguido a inscrição, Neymar falou de forma sincera sobre sua condição física e o que projeta para esse retorno ao Santos em relação à sua disponibilidade de atuar após a lesão.

- Não dá tempo para jogar. Falei para me inscrever rápido. Trinta minutinhos eu garantia (risos). Fisicamente estou bem melhor. Não estou 100% ainda. Preciso de minutos, de jogos, e não só com treino que vou estar bem fisicamente. Isso vou ganhar com o tempo. Estou muito melhor do que estava quando voltei a jogar. Estava me sentindo bem nos treinos no Al-Hilal. Só não jogo amanhã pois não estou inscrito - afirmou.

Neymar chega ao Brasil com o discurso que quer retornar seus grandes momentos no futebol e, para isso, se mostra disposto a ajudar a equipe da melhor maneira possível. O jogador se diz renovado após o contato com o carinho da torcida e brincou ao afirmar jogaria "até de goleiro" se precisasse.

- Com a vontade que estou até de goleiro jogo. Estou há muito tempo longe dos gramados, tive dois jogos no Al-Hilal depois da minha lesão. Jogo em qualquer lugar [...] Hoje já venho praticante pronto para jogar, pela vontade que estou. E mentalmente estou muito feliz, com a energia renovada. Quando pisei aqui senti o carinho da torcida e me fez voltar aos meus 17, 18 ou 19 anos no Santos, me rejuvenesceu e estou muito contente. Volto um outro cara, mas com a mentalidade de vencer igual e vim aqui para ser feliz - declarou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A agenda do Santos tem o duelo em casa contra o Botafogo-SP, em 5 de fevereiro, e um jogo fora de casa contra o Novorizontino, no dia 9 deste mês. Depois, joga novamente fora de casa em seu segundo clássico, dessa vez contra o Corinthians, marcado para o dia 12 de fevereiro.