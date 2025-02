‘Seria diferente’, revela Neymar ao lembrar de decisões passadas na carreira

São 12 anos de distância entre o "até logo" de Neymar ao deixar o Santos e um reencontro entre o jogador e o clube. A reunião das duas partes, celebrada na sexta-feira (31), colocou em destaque uma comparação e as diferenças entre quem foi o jogador que saiu da equipe na década passada e qual o perfil de atleta que retorna para esta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Quando Neymar estreia? Veja o que projeta craque e data da partida

Nas suas próprias palavras, Neymar explica que há muita coisa diferente. Não só fisicamente, como ele brincou ao se descrever, mas sobre sua maturidade e experiência vivida dentro e fora dos gramados ao longo desse tempo fora do país.

- Mudei tudo. Estou mais barbudo, mais forte, acho que mudaram muitas coisas, estilo de jogo também - iniciou, rindo.

Neymar durante coletiva de apresentação no Santos. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Neymar afirma que se tivesse a consciência e a cabeça que tem hoje quando tinha 17 anos e vivia seu auge no Santos, a história seria bem diferente do que o público acompanhou na época. O novo camisa 10 do Peixe ressaltou o impacto que as vitórias e as derrotas têm na formação do atleta.

continua após a publicidade

- Se tivesse a mentalidade de agora naquela época, com 17 anos, seria completamente diferente. Você vai aprendendo e criando casca, experiência... vai errando ali, acertando aqui, se reerguendo. A vida é assim em qualquer esporte, qualquer trabalho, é difícil se manter, terá momentos de queda e você tem que se reerguer. Sou um cara muito diferente, e esse cara de hoje tenho certeza de que vai ajudar muito o Santos de todas as formas - disse.

➡️ Neymar não descarta renovação de contrato com o Santos: ‘Cabe a mim me dedicar’

Entretanto, se tem uma coisa que o atacante garantiu que não mudou em mais de dez anos fora do Santos é a ambição por títulos. Tricampeão paulista com o clube em 2010, 2011 e 2012, Neymar afirma que vencer um tetracampeonato traria um gostinho diferente para sua carreira.

continua após a publicidade

- Sou um cara muito competitivo, tudo o que faço de competição eu quero ganhar. Volto ao Santos com muita vontade de ser campeão de novo. Retornar depois de 12 anos e ganhar um Paulista que já ganhei outras três vezes vai ser diferente também. Ter essa chama de ganhar vai ser importante. Não vim passear, para ficar em casa. Vim em busca da minha felicidade que é jogar futebol. E é para isso que vou me e dedicar todos os dias, principalmente na Vila Belmiro - concluiu.