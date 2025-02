O retorno de Neymar ao Santos é, de fato, um fator que desequilibra em favor do Peixe em quase todos os cenários. Pela melhora do elenco, por devolver boa parte da moral à torcida, por se tornar uma liderança de vestiário e principal nome que tua em todo futebol brasileiro. Entretanto, nenhuma dessas vantagens brilha olhos do atacante mais do que a chance de recuperar a confiança e o prazer pessoal em jogar futebol.

Neymar afastou qualquer atribuição de status a ele de "herói da pátria", tanto do Santos quanto do futebol brasileiro, por acreditar que sua vinda está muito mais conectada com sua trajetória particular com o Santos do que por uma visão de vir ao Brasil para ser sempre idolatrado.

- Não gosto muito de falar mim dessa forma [como herói]. Da minha parte é um resgate para mim, de felicidade, de futebol. Faz tempo que eu não atuo e não faço aquilo que mais amo que é jogar futebol. É um resgate mais para mim, pessoal. Fico feliz pela forma que eles falam no futebol brasileiro e do carinho, não só dos santistas, mas de outros torcedores que torcem por mim. Só não vão torcer quando jogar contra eles - disse Neymar, rindo.

Neymar é apresentado pelo Santos na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O atacante reforçou que espera ver no Santos um jogo coletivo e que tenha a participação de todos do elenco. Para ele, é impossível chegar ao clube e assumir a responsabilidade total

- Se fosse tênis, um esporte individual, com certeza eu iria me garantir. Mas é futebol, esporte coletivo. Não existe um mundo que só um jogador possa ganhar sozinho. Obviamente sei da esperança que o torcedor tem de eu voltar para o Santos. Sei que me veem como “salvador da pátria”, mas não é dessa forma, tem outros jogadores que serão importantes. Tive muitas vitórias na minha vida, e nessa não será diferente [...] Dependo dos companheiros como em qualquer time do mundo. Na minha função, se puder fazer a diferença, vou fazer - completou.

Agora, Neymar começará o processo de adaptação tática e técnica de Pedro Caixinha, comandante do Peixe. O camisa 10 deve se juntar aos treinos do grupo após o confronto contra o São Paulo e, a partir daí, começar a se encaixar no esquema.

Neymar destacou o DNA ofensivo de Caixinha, que foi ressaltado pelo técnico desde sua chegada, e afirmou que não é em um mês que tudo estará funcionando plenamente, que é preciso de testes para ajustar os erros e acertos do time.