Retorno de Neymar ao Santos gera impacto imediato no mercado da publicidade

O retorno de Neymar ao Santos traz impactos que extrapolam as quatro linhas do campo. Com um alcance midiático e publicitário em nível mundial, marcas de diferentes mercados se interessam em vincular seus nomes diretamente ao atleta, ao clube que o atacante atua e também em eventos que contem com sua presença.

Na noite desta sexta-feira (31), a Vila Belmiro também foi palco de novas ações de marketing que envolem o craque brasileiro. Em sua apresentação, a numeração já era algo que chamava bastante atenção, já que o atleta passa a usar a icônica camisa 10 do Santos. Dentro do número, a Loovi, empresa de seguros automotivos, estampou sua logo dento do desenho. Um espaço amplamente visado nesta ocasião.

Em comparação a última apresentação de jogadores feita pelo Santos, como aconteceu com o meia Thaciano e o lateral Leo Godoy, no dia 15 deste mês, algumas novas marcas apareceram na camisa alvinegra e no banner de divulgação ao fundo.

Além da Loovi, a Claro, de telefonia, passou a integrar essa lista de parceiros. Para a apresentação do atleta na Vila Belmiro, a empresa teve banners grandes nas laterais das arquibancadas e apareceu com seu nome no telão de led ao fundo. A Claro também foi responsável por fornecer internet aos jornalistas que cobriram o evento.

O voo de Neymar, partindo de Riad e com destino a São Roque, no interior de São Paulo, foi o mais acompanhado na plataforma de rastreamento FlightRadar.

Assim que pousou em solo brasileiro, Neymar protagonizou sua primeira ação publicitária: recebeu uma encomenda do Mercado Livre. Dentro da caixa, estava o par de chuteiras Future 8, da Puma, que o craque usará em campo. A plataforma de e-commerce ainda levou o atleta para um sobrevoo pela Mercado Livre Arena Pacaembu, o antigo estádio do Pacaembu.

O local tem uma conexão profunda com a carreira de Neymar. Foi lá que ele fez sua estreia como profissional em 2009, marcou seu primeiro gol e conquistou o tricampeonato da Libertadores pelo Santos. Para celebrar a ocasião, o Mercado Livre lançou um cupom exclusivo de desconto: NEYMARJR10, que oferece 10% off em compras a partir de R$ 30.

A Puma, marca de material esportivo da qual Neymar é embaixador, aproveitou o momento para lançar a campanha “Nosso menino de volta pra casa”. A comunicação começou nas redes sociais e contou com a participação especial do jogador holandês do Corinthians, Memphis Depay, também embaixador da marca e amigo de Neymar.

Neymar também é um ímã de publicidade para atuar dentro das redes sociais. Um dia antes de ser oficialmente apresentado pelo Santos, o atleta apareceu em um vídeo divulgado a marca de açaí Tropicool.

Já a Netshoes, responsável pela operação da Santos Store, loja online oficial do clube, colocou no ar a pré-venda de uma camisa especial em homenagem ao retorno de Neymar ao time da Baixada Santista. A peça, intitulada “Eu Vou Mas Eu Volto”, está disponível por R$ 99,99, com lançamento oficial marcado para 10 de fevereiro.

A Netshoes também marcou presença na apresentação do jogador, com exposição de marca no campo da Vila Belmiro e distribuição de 5 mil faixas da promoção “N Day” para os torcedores na porta do estádio. A estratégia de marketing explora o duplo sentido do “N”, que pode se referir tanto à Netshoes quanto a Neymar. No site e no app da Netshoes, os clientes encontram descontos de até 80% em produtos de diversas categorias durante a promoção.

— Toda a nossa comunicação com o cliente nesta sexta-feira, seja no envelopamento do site, nas notificações do app ou nas redes sociais, brincou com esse duplo sentido do N de Netshoes e de Neymar. Além de parceiros do Santos, sabíamos do potencial que o dia de hoje teria comercialmente e, principalmente, na geração de valor institucional para a gente. Era impossível não marcarmos presença ali — afirmou Gabriele Claudino, head de marketing da companhia.

Durante a apresentação de Neymar, a Santos TV atingiu o pico de 70 mil pessoas assistindo simultaneamente à festa.

A Herbíssimo também fez parte do evento, assinando um contrato de patrocínio com o Santos durante a sexta-feira para se integrar à celebração.

O jogo contra o Botafogo-SP, marcado para 5 de fevereiro, além de ter o horário alterado, passou a ter transmissão garantida por todos os detentores de direitos, refletindo o grande interesse gerado pelo retorno de Neymar ao futebol brasileiro.