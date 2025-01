Fortaleza investe em ‘elenco gringo’ para se destacar em 2025; veja valores

O Fortaleza anunciou na quarta-feira (1) a chegada do meio-campista argentino Pol Fernandéz, nome de destaque do Boca Juniors, um dos maiores clubes do país vizinho. O reforço, que é tratado como um dos principais para 2025, faz parte de um movimento de investimento do tricolor cearense para ter um elenco mais experiente para as competições sul-americanas que vai disputar. Neste ano, a Libertadores. O clube investiu em um "elenco gringo" e hoje conta com 11 nomes estrangeiros no grupo.

Esse número representa pouco mais de 30% dos jogadores que o técnico Juan Pablo Vojvoda - também argentino - terá para trabalhar nesta temporada. Vale ressaltar que, como o mercado de transferências acabou de iniciar, mais nomes podem chegar, mas outros também devem sair. E ao fazer um recorte de três temporadas, justamente na chegada do treinador, o Fortaleza já investiu mais de R$ 45 milhões só nos nomes gringos.

Imanol Machuca foi uma das contratações gringas do Fortaleza nos últimos três anos. (Fotos: Reprodução/X/@FortalezaEC).

O levantamento considera os valores do Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências e valor de jogadores. Levando em consideração apenas os 11 que hoje vestem a camisa do Leão do Pici, foram 7,48 milhões de euros nesses nomes, ou R$ 47,87 milhões (em valores corrigidos atualmente).

Do atual elenco, o mais caro foi o ponta direta Imanol Machuca, que chegou do Union Santa Fé, da Argentina, por 2,27 milhões de euros, ou R$ 14,5 milhões na conversão. Para além do atacante, os outros principais investimentos do elenco nesse período foram o centroavante Lucero, o meia Tomás Pochettino e o zagueiro Emanuel Brítez. Ainda houve investimento pensando no longo prazo, como o jovem venezuelano Kervin Andrade, de 19 anos.

Atualmente, o estrangeiro que é mais bem avaliado no mercado pelo Transfermarkt é justamente o meia Pochettino, em 6 milhões de euros. A sua vinda para o Fortaleza não teve os valores divulgados, já que o atleta estava livre no mercado e vendeu seu passe diretamente ao time cearense, sem passar por outro clubes.

A situação é a mesma do zagueiro Tobias Figueiredo. O português veio do Hull City, da Inglaterra, e no ano passado foi emprestado pelo Leão do Pici para o Criciúma durante a disputa da Série A. Agora, retornou ao clube e tem futuro incerto para 2025.

Completando o top 3 de atletas com maior valor de mercado entre os gringos do Fortaleza estão Eros Mancuso, lateral direito avaliado em 4 milhões de euros, e Machuca, em 3 milhões de euros.

A movimentação do Fortaleza mostra que o clube tem buscado nomes mais fortes no mercado e tragam respaldo a um elenco que passará, cada vez mais, a disputar a Libertadores e chegar mais longe na competição. Além da competição continental, o tricolor jogará o estadual, Brasileirão e Copa Do Brasil.