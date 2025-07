Quem gasta mais com salários? Compare as finanças de PSG e Real Madrid

O duelo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, vai muito além das quatro linhas. A semifinal do Mundial de Clubes reúne dois dos clubes mais ricos e influentes do planeta — e seus modelos financeiros ajudam a explicar a diferença na forma como cada um administra seu sucesso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📊 Receitas bilionárias, mas com estratégias distintas

Segundo o relatório Football Money League 2025, da Deloitte, o Real Madrid lidera o ranking mundial de receitas com 1,045 bilhão de euros, enquanto o PSG aparece em terceiro lugar, com 805,9 milhões de euros.

A origem dessas receitas revela um padrão: os clubes faturam mais com acordos comerciais, seguidos pelos direitos de transmissão e pelo Matchday.

continua após a publicidade

Real Madrid Comercial: € 482 mi

Broadcast: € 316 mi

Matchday: € 248 mi

PSG Comercial: € 391 mi

Broadcast: € 245 mi

Matchday: € 170 mi

💰 Folha salarial consome mais no PSG

A grande disparidade aparece na relação entre salários e receitas.

O Real Madrid compromete 48% de sua receita total com salários — um índice considerado saudável e alinhado às práticas de governança da elite europeia. Já o PSG gasta 83% de sua receita bruta com a folha salarial, o que acende um alerta em relação à sustentabilidade financeira do clube no médio e longo prazo.

📌 Resumo da comparação financeira

💵 Receita total: Real Madrid: € 1,045 bi

PSG: € 805,9 mi

🧾 Gasto com salários (% da receita): Real Madrid: € 502 mi (48%)

PSG: € 669 mi (83%)

A diferença de abordagem reflete os modelos de negócio: o Real aposta na geração de receita com ativos históricos e um time globalmente consolidado, enquanto o PSG, sob influência do fundo do Catar, adota um modelo mais agressivo, especialmente no investimento em salários.

A semifinal entre os dois, portanto, é também um choque entre duas filosofias de gestão — e quem vencer vai encarar o Chelsea na grande decisão.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.