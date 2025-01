Mercado da bola: Cruzeiro anuncia Gabigol como reforço na virada do ano

Gabigol foi contratado pelo Cruzeiro com direito a contagem regressiva do atacante no canal dele no You Tube e anúncio do clube em vídeo na virada do ano (veja abaixo). A confirmação do acordo veio com um dia de antecipação, já que estava previsto para acontecer como presente de aniversário para a torcida cruzeirense no dia 2 de janeiro, data em que a agremiação celeste completará 104 anos de fundação.

continua após a publicidade

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já tinha deixado escapar a informação da contratação de Gabigol em entrevista à “Rádio Itatiaia” no último dia 23 de dezembro, quando confirmou a chegada do atacante Dudu, ex-Palmeiras. Gabigol, que tinha vínculo com o Flamengo até 31 de dezembro, assina contrato por quatro anos com o Cruzeiro.

➡️ Cruzeiro anuncia contratação de Dudu; veja tempo de contrato

Gabigol recusou oferta do Santos para usar camisa 9 do Cruzeiro

Gabigol despertava interesse de outros clubes, como o Santos, que ofereceu contrato ao atacante e recebeu "não" como resposta. Vai usar a camisa 9 do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Ídolo da torcida do Flamengo, pelo qual jogou as últimas seis temporadas e ganhou, entre outros títulos, duas Copas Libertadores (2019 e 2022), Gabigol tem 28 anos e ficou fora dos planos da antiga diretoria rubro-negra, encabeçada por Rodolfo Landim.

Pelo Flamengo, Gabigol também conquistou duas vezes a Copa do Brasil (2022 e 2024), dois troféus do Brasileirão (2019 e 2020), foi bicampeão da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2022) e campeão da Recopa Sul-Americana (2020). No geral, o atacante tem 13 títulos pelo Rubro-Negro, um recorde. Em 306 partidas pelo Flamengo, marcou 161 gols, sendo 16 em finais. Em 2024, fez oito gols e deu uma assistência em 38 jogos.

continua após a publicidade

Pedro Lourenço já havia confirmado que o Cruzeiro ainda vai contratar nesta janela de transferência um zagueiro e um lateral-direito para o técnico Fernando Diniz:

- Um zagueiro para jogar e um lateral para compor o grupo, para a reserva do William – afirmou o proprietário da SAF da Raposa, na entrevista de 23 de dezembro.

Até o momento, o Cruzeiro já confirmou a contratação de cinco reforços: além de Gabigol e Dudu, chegaram o volante Christian, ex-Athletico-PR; o meia Rodriguinho, ex-América-MG; e o atacante Bolasie, destaque do Criciúma na recém-encerrada temporada da Série A do Brasileirão.

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

O Cruzeiro vai apresentar os novos jogadores para os torcedores no dia 4 de janeiro (sábado), em evento especial no Mineirão. Na véspera, na Toca da Raposa, haverá apresentação apenas do atacante Dudu, que rescindiu contrato com o Palmeiras e assinou com o clube celeste.

A chegada de Gabigol e de Dudu mostra que Pedro Lourenço está realizando o desejo de contratar todos os reforços antes da reapresentação do elenco, para que o técnico Fernando Diniz possa contar com eles na pré-temporada. Os jogadores voltam das férias no dia 5 de janeiro.

Dois amistosos estão confirmados para a pré-temporada: contra o São Paulo, no dia 15, e o clássico com o Atlético-MG, três dias depois. A estreia no Campeonato Mineiro de 2025 será em 19 de janeiro, contra o Tombense, no Mineirão, com time alternativo.