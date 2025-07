R$ 330 milhões: o que o Fluminense pode fazer com premiação do Mundial?

O Fluminense encerrou sua participação no Mundial de Clubes com a derrota por 2 a 0 para o Chelsea, nesta terça-feira (9), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Apesar da eliminação, o Tricolor carioca se despede com um prêmio bruto de R$ 331,12 milhões pela campanha até a semifinal — valor que pode transformar a saúde financeira do clube.

Mas o que dá para fazer com essa bolada? E quanto realmente ficará nos cofres tricolores?

💰 O que fazer com a premiação?

Veja o que seria possível fazer com os R$ 331 milhões brutos:

📌 Reforçar o elenco e manter ativos valorizados

Contratar reforços estratégicos : o valor permitiria trazer 2 ou 3 jogadores de peso internacional , com salários compatíveis ao mercado europeu/sul-americano.

: o valor permitiria , com salários compatíveis ao mercado europeu/sul-americano. Blindar joias da base: renovando contratos com aumentos salariais e multas rescisórias mais altas.

📌 Investir em infraestrutura

Reformar e modernizar o CT Carlos Castilho: novos campos, academia de última geração, alojamentos e áreas de fisioterapia de ponta. Criar um centro de excelência para a base em Xerém: com estrutura de alto nível para treinos, nutrição, psicologia esportiva e formação educacional.

📌 Equacionar finanças

Quitar parte significativa da dívida : o valor cobre 40% do passivo total do clube , estimado em cerca de R$ 820 milhões.

: o valor cobre , estimado em cerca de R$ 820 milhões. Criar um fundo de reserva para fluxo de caixa: algo que poucos clubes brasileiros têm.

📌 Pensar a longo prazo

Criar um fundo de investimento para o clube: com retorno anual destinado ao futebol ou infraestrutura. Desenvolver um plano de internacionalização da marca: com ações nos EUA e Europa, aproveitando a visibilidade do Mundial. Ampliar a equipe de análise de desempenho e scout internacional: essencial para contratações mais certeiras.

🧾 Impostos em negociação

Apesar do valor expressivo, parte considerável da premiação pode ser consumida por impostos nos Estados Unidos. Segundo o presidente Mário Bittencourt, o Fluminense contratou um escritório de advocacia norte-americano para tentar reduzir a carga tributária, que pode chegar a até 40% sobre os valores pagos pela Fifa.

- Estão falando em algo entre 35% e 40%. Estamos batalhando para reduzir - afirmou o dirigente à TV Globo.

Ou seja, o montante atual pode se transformar em R$ 198 milhões, se não houver acordo para diminuir a tributação.

Mesmo com tributos e custos de viagem (como fretamento e hospedagens) sendo descontados, o valor líquido ainda será significativo. Agora, resta ao Fluminense transformar a visibilidade e a premiação do Mundial em um projeto sustentável — dentro e fora de campo.

