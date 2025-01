Mercado da Bola: Fortaleza fecha a contratação de meia destaque do Boca Juniors

Classificado para a fase de grupos da Libertadores deste ano, o Fortaleza já começou a reforçar seu elenco e abiu o ano de 2025 apresentando uma contratação de impacto. O Leão do Pici chegou a um acordo e anunciou nesta quarta-feira (1) o meia Pol Fernández, destaque do Boca Juniors.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

O meio-campista argentino gravou um vídeo para as redes sociais do clube anunciando sua chegada. O acordo é válido até o fim de 2026 e Pol chega de graça no Fortaleza após encerrar seu contrato com a equipe argentina.

Pol Fernandéz é o novo reforço do Fortaleza. (Foto: Reprodução/X/@BocaJrsOficial)

A passagem do meia pela equipe da La Bombonera é marcante. Além de ter sido capitão do clube durante muitos anos, tem no currículo um título argentino, uma Copa da Argentina e duas Copas da Liga Argentina. Em 2023, foi peça importante na campanha que levou o Boca até a final da Libertadores, que terminou com título do Fluminense no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ ‘É meu melhor momento’: Gabigol projeta novas metas em chegada ao Cruzeiro

Sua trajetória iniciou ainda nas categorias de base, quando chegou ao Boca com 16 anos. Estreou profissionalmente em 2012 e teve passagens por empréstimo por outras equipes do futebol argentino, como o Godoy Cruz, Rosário Central e Atlético Rafaela. Foi comprado pelo Racing em 2019 e, pouco tempo depois, foi adquirido pelo Cruz Azul, do México.

Seu retorno à La Bombonera aconteceu em 2022, quando o Boca Juniors o comprou de volta do time mexicano. Até a temporada passada, Pol atuou com regularidade pela equipe Xeneize e disputou 45 partidas no ano, além de ter feito uma assistência.

continua após a publicidade

Pol Fernández agora é do Leão! 👊🦁#FortalezaEC pic.twitter.com/8vETfS89Uy — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 1, 2025

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que a chegada do meia agrega pela experiência de carreira e de competições internacionais que Pol Fernandéz tem. O gestor enfatizou que a escolha do volante em atuar pelo tricolor cearense passa, claro, pelo projeto ambicioso apresentado ao atleta.

- É uma contratação de muito impacto. Pol foi capitão do Boca Juniors por muitos anos, participando de muitas conquistas e toda a dificuldade, o aprendizado e a evolução que é em ser o capitão e líder de um time como o Boca. Ele optou por vir para o Fortaleza, aceitou o nosso projeto, que é ambicioso e que tem intenção de ganhar títulos. [...] Certamente vai trazer experiência, liderança e espírito vencedor para o nosso vestiário. Esperamos que ele seja um dos grandes atletas e líderes nos próximos anos no Fortaleza - declarou Paz.

Neste ano, o Fortaleza disputará o estadual, Copa do Nordeste, Copa Do Brasil, Brasileirão e a Libertadores. O calendário apertado é mais um motivo para o investimento em peças de qualidade. Em 2024, o Fortaleza foi o segundo time que mais jogou no mundo, com 73 partidas. Atrás apenas do Botafogo, com 75 jogos, e empatado com Flamengo, Atlético-MG e Athletico-PR.