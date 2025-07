O que o caso de Diego Hypolito pode ensinar sobre finanças no esporte?

O bicampeão mundial Diego Hypolito surpreendeu os fãs ao revelar, durante entrevista ao podcast Selfie Service, que perdeu R$ 10 milhões em poucos meses. O ex-ginasta de 39 anos contou que a falta de conhecimento financeiro e escolhas equivocadas acabaram comprometendo seu patrimônio acumulado ao longo da carreira.

Entre os principais fatores para o prejuízo, Hypólito citou dois investimentos mal-sucedidos em restaurantes em São Paulo, afetados diretamente pela pandemia. Além disso, o ex-atleta enfrentou um problema jurídico com o imóvel onde morava com a família: uma dívida antiga da antiga proprietária levou o apartamento a leilão — o que resultou no despejo dos moradores.

🧮 Falta de preparo e risco elevado

Para Fernando Lamounier, educador financeiro e sócio-diretor da Multimarcas Consórcios, o caso expõe uma realidade comum no esporte: o dinheiro até chega, mas raramente vem acompanhado de orientação adequada.

- Esta compreensão beneficia não apenas o detentor do dinheiro, mas todos ao redor. Anotar os gastos e destacar as prioridades auxilia no planejamento para que se tenha condições saudáveis de manter o equilíbrio financeiro, sem gastos por impulso - afirma o especialista.

Lamounier defende que atletas, desde o início da carreira, aprendam a lidar com finanças para garantir segurança no longo prazo. Ele sugere alternativas mais conservadoras, como títulos públicos atrelados à Selic, ou até consórcios, como forma de realizar sonhos com menor risco do que investimentos instáveis ou sem conhecimento prévio.

- É preciso entender que existem responsabilidades provenientes do patrimônio que construímos, sendo necessário maturidade e conhecimento financeiro para administrá-lo - conclui Lamounier.

O alerta de Diego serve como lição para outros atletas: tão importante quanto ganhar dinheiro é saber como preservá-lo.

